Wojewoda o odpadach w Wołominie: to próba przerzucenia odpowiedzialności

Sprawa nielegalnych i niezabezpieczonych odpadów w Wołominie trwa. Chodzi o tysiące beczek, które mogą zawierać chemikalia. O interwencję do służb apelowała burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan. Z kolei marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik, skierował sprawę do prokuratury. Wojewoda mazowiecki Tobiasz Bocheński, odniósł się do sytuacji na antenie RDC.