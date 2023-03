Co z parkowaniem w centrum Wołomina? Powiat przeciwny planom gminy Adam Abramiuk 17.03.2023 06:46 Potrzeba rozwiązań na już, a nie planów wieloletniej inwestycji - powiat wołomiński nie wesprze gminy w budowie parkingu podziemnego na placu między ratuszem, sądem i starostwem. Jak informowaliśmy w RDC, wołomiński ratusz szuka rozwiązania braku miejsc parkingowych blisko stacji PKP. Obecny duży, dziki parking ma zostać zlikwidowany - tak zdecydował dzierżawca terenu.

Koniec dzikiego parkingu przy stacji kolejowej w Wołominie (autor: RDC)

Z placu, który ma być niebawem ogrodzony, na co dzień korzysta 150 kierowców, którzy pociągami dojeżdżają do stolicy. Ich zdaniem, zamknięcie parkingu spowoduje duże problemy. Gmina, by im zaradzić, chce wybudować parking podziemny między ratuszem, sądem i starostwem. Powiat jednak uważa, że nie jest to odpowiednie rozwiązanie.

- Inwestycja w proponowanej formie nie rozwiąże problemu dla mieszkańców - mówi rzecznik powiatu Karol Szyszko. - Z naszych wstępnych szacunków wynika, że ten proces inwestycyjny od planowania badań, etapu projektowego, kończąc na samej budowie, może trwać nawet do 5 lat, a koszt może sięgnąć nawet 100 mln zł. Mieszkańcy za dwa miesiące, załóżmy, stracą ponad 100 miejsc parkingowych i musieliby czekać kolejne pięć lat na kilkaset nowych - tłumaczy.





Starostwo ma jednak propozycję dla gminy i oferuje swoje wsparcie.

- Aby to gmina, jako właściciel tego gruntu, który jest oddany w użytkowanie wieczyste, podjęła rozmowy w celu wykupienia praw do tej nieruchomości. Wtedy już gmina mogłaby decydować, jak zagospodarować ten teren, np. nie grodzić go i pozostawić nadal do dyspozycji mieszkańców - wskazuje.



Według szacunków starostwa, wykup terenu mógłby kosztować około 5 mln zł.

Dzierżawca - firma Społem - nie podała jeszcze dokładnej daty, kiedy zamierza ogrodzić plac przy stacji.

