Na terytorium Ukrainy rozminowano 35 tys. km kwadratowych od 2022 r.

Czwartek 17 października to 964. dzień wojny w Ukrainie. Ukraina, która jest obecnie najbardziej skażonym niewybuchami krajem na świecie, była w stanie zwrócić cywilom od 2022 roku 35 tys. km kwadratowych terytorium; ten obszar został skutecznie rozminowany, jednak zagrożonych minami wciąż pozostaje 139 tys. km kwadratowych — powiadomiła ministra gospodarki Ukrainy Julia Swyrydenko.

Wojna w Ukrainie/zdjęcie ilustracyjne (autor: Mykhailo Volkov/pexels)

— Skala problemu, przed którym stanęła Ukraina (jest tak wielka, że) ani my, ani świat nie byliśmy na to przygotowani. Od 2022 roku działania wojenne dotknęły 174 tys. kilometrów kwadratowych (terytorium). To trzykrotnie więcej, niż terytorium Szwajcarii. Dziś mamy zaktualizowane dane - 35 tys. kilometrów kwadratowych zostało już sprawdzonych i zwróconych mieszkańcom jako bezpieczne — poinformowała w czwartek Swyrydenko w Szwajcarii podczas otwarcia konferencji Ukraine Mine Action Conference (UMAC-2024).

174 tys. kilometrów kwadratowych to więcej, niż połowa terytorium Polski.

— W 2023 roku Ukraina nie miała ciężkiego sprzętu do rozminowywania, lecz tylko sześciu operatorów rozminowywania i 1500 saperów. Po zapoznaniu się z tymi zasobami (dziennik) „Washington Post” stwierdził, że pełne rozminowanie zajmie 700 lat. Nie wzięto jednak (wówczas) pod uwagę tempa, w jakim podążamy tą drogą — podkreśliła ministra.

Oświadczyła, że Ukraina postawiła sobie za cel przywrócenie do użytku 80 proc. potencjalnie skażonych gruntów w ciągu najbliższych dziesięciu lat. W tym celu przyjęto strategię rozminowywania do 2033 roku, we współpracy z Międzynarodowym Centrum Rozminowywania Humanitarnego w Genewie.

Strategia określa trzy kluczowe cele: ochronę cywilów i przywrócenie bezpieczeństwa mieszkańcom, co obejmuje m.in. edukację w zakresie ryzyka, zapewnienie wsparcia społecznego i udzielenie pomocy ofiarom oraz ocenę wpływu na środowisko; zapewnienie, że grunty zostaną przywrócone do użytku produkcyjnego, a także zagwarantowanie skutecznego zarządzania procesem rozminowywania.

Swyrydenko przekazała, że w celu wsparcia rolników w rozminowywaniu gruntów rolnych uruchomiono mechanizm rekompensat za te usługi. 100 proc. kosztów tego przedsięwzięcia pokrywa rząd, a na rozminowywanie przeznaczono w budżecie państwa na 2024 rok 75 mln dolarów.

Ministra zauważyła, że Ukraina pracuje nad rozwojem własnych pojazdów do rozminowywania.

— Promujemy zasadę - „wspierajmy Ukrainę ukraińskimi zasobami”. Mamy już pozytywne przykłady, gdy agencje ONZ kupowały sprzęt od ukraińskich producentów, wspierając w ten sposób naszą gospodarkę. Ważne jest, aby 40 proc. takich zakupów wróciło do budżetu w postaci podatków, pomagając nam zaspokoić inne potrzeby — oświadczyła Swyrydenko.

