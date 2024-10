Zapory przeciwczołgowe w Pokrowsku. Mieszkańców wezwano do opuszczenia miasta

Piątek 18 października to 965. dzień wojny w Ukrainie. Władze miejskie Pokrowska w obwodzie donieckim, na wschodzie Ukrainy, poinformowały, że na terenie miasta ustawiane są zapory przeciwczołgowe, tzw. zęby smoka. Mieszkańcy wzywani są do wyjazdu ze względu na zbliżające się do miasta wojska rosyjskie. W Pokrowsku jest około 12 tys. cywili.