Ponad 14 mln Ukraińców musiał opuścić swoje domu od początku wojny RDC 22.02.2024 22:17 Czwartek 22 lutego to 727. dzień wojny na Ukrainie. Jak podała międzynarodowa Organizacja ds. Migracji, od początku rosyjskiej inwazji ponad 14 milionów obywateli Ukrainy musiało opuścić swoje domy. To mniej więcej 1/3 ogólnej liczby ludności tego kraju.

Wojna w Ukrainie (autor: Mykola Kalyeniak/PAP)

„W ciągu dwóch lat od rozpoczęcia przez Rosję inwazji na Ukrainę na pełną skalę, ponad 14 mln ludzi – prawie jedna trzecia ludności Ukrainy – opuściło swoje domy. Rodziny się rozdzieliły, dzieci pozostały bez dachu nad głową, zniszczono wspólnoty (lokalne)” – głosi komunikat Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM).

Organizacja szacuje, że około 3,7 mln mieszkańców Ukrainy to uchodźcy, którzy przemieścili się wewnątrz kraju i wciąż nie wrócili do swych domów. Za granicą znalazło się około 6,5 mln Ukraińców. Ponad 4,5 mln ludzi wróciło do swych domów – z zagranicy, albo z miejsc, w których schronili się na terytorium kraju. Nadal pomocy wymaga około 2,2 mln uchodźców w krajach sąsiadujących z Ukrainą.

„Zniszczenia są rozległe, wciąż giną i cierpią ludzie” – podkreśliła szefowa IOM Amy Pope. Zaznaczyła, że kierowana przez nią organizacja działa na Ukrainie i krajach sąsiednich i świadczy tam pomoc uchodźcom. W ciągu dwóch lat wsparciem IOM objętych zostało 6,5 mln osób.

„IOM wyraża uznanie dla władz Ukrainy i narodu ukraińskiego, ich siły i odporności, jak również – dla sąsiadów Ukrainy, którzy przyjmują ludzi szukających bezpiecznego schronienia” – podkreśliła organizacja.

