Rosja zaatakowała Kijów rakietą balistyczną Iskander RDC 11.11.2023 17:02 Sobota 11 listopada to 625. dzień wojny w Ukrainie. W sobotę rano Rosja zaatakowała Kijów rakietą balistyczną Iskander – powiadomił szef władz miejskich Serhij Popko. To pierwszy atak rakietowy na stolicę od 52 dni. W ataku na Ukrainę w nocy z piątku na sobotę rosyjska armia zastosowała 31 dronów, 19 z nich zestrzelono – powiadomiły siły powietrzne.

Wojna w Ukrainie (autor: PAP/EPA/SERGEY DOLZHENKO)

W sobotę rano Rosja zaatakowała Kijów rakietą balistyczną Iskander – powiadomił szef władz miejskich Serhij Popko. To pierwszy atak rakietowy na stolicę od 52 dni.

„Po długiej przerwie, trwającej 52 dni, przeciwnik wznowił ataki rakietowe na Kijów. Do Kijowa rakieta nie doleciała, została zestrzelona przez siły obrony powietrznej na podejściu do stolicy” – oświadczył Popko w Telegramie. Wstępnie ustalono, że chodzi o rakietę balistyczną Iskander.

Rano w sobotę media poinformowały o dwóch głośnych eksplozjach, które było słychać w Kijowie. Później mer stolicy Witalij Kliczko powiadomił, że w pobliżu miasta działała obrona powietrzna.

W piątek wieczorem i w nocy Rosjanie atakowali Ukrainę, w tym Kijów - dronami Shahed, wysyłając w sumie 31 takich maszyn.

ISW: Rosjanie przygotowują się do nowej fali ataków przy pomocy dronów

Prawdopodobnie zmniejszenie liczby ataków na Ukrainę przy użyciu dronów w ostatnich tygodniach jest związane z przygotowaniami do nowej dużej kampanii uderzeń w okresie zimowym – pisze amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW) w najnowszej analizie.

„Siły rosyjskie stosują drony przeciwko Ukrainie w ostatnim miesiącu znacznie mniej i rzadziej niż w poprzedzających miesiącach, przygotowując się do dużej zimowej kampanii ataków” – pisze ISW.

Think tank zwraca uwagę na wypowiedź rzecznika prasowego Sił Powietrznych Ukrainy, który wskazał, że we wrześniu Rosjanie użyli 500 dronów, a w październiku kilkuset, jednak obecnie stosują te środki z mniejszą intensywnością. Rosyjskie źródła (tzw. blogerzy wojenni) twierdzą, że liczba ataków w ostatnich tygodniach była mniejsza w związku z przygotowaniami do dużej kampanii kombinowanych ataków, która ma być zsynchronizowana „z dużymi operacjami lądowymi”.

Ubiegłej jesieni i zimy Rosjanie prowadzili zmasowane ataki na ukraińską infrastrukturę energetyczną, próbując doprowadzić do załamania systemu dostaw elektryczności.

ISW odnotowuje również rosyjskie doniesienia o możliwym zajęciu przez wojska przeciwnika okolic miejscowości Stepowe, które znajduje się ok. 3 km na północny zachód od Awdijiwki w obwodzie donieckim. Od kilku tygodni Rosjanie zintensyfikowali ataki na tym odcinku, dążąc do zajęcia Awdijiwki lub jej otoczenia.

W nocnym ataku Rosjanie zastosowali 31 dronów, zestrzelono 19; atakowana była m.in. stolica

W ataku na Ukrainę w nocy z piątku na sobotę rosyjska armia zastosowała 31 dronów, 19 z nich zestrzelono – powiadomiły siły powietrzne. Przeciwnik zastosował także rakiety. Wszystkie drony, które leciały na Kijów, zostały zestrzelone.

„Obrona powietrzna zniszczyła w nocy 19 dronów Shahed” – podały w porannym komunikacie Siły Powietrzne Ukrainy. Rosjanie zaatakowali obwody odeski, dniepropietrowski, charkowski, połtawski, sumski, kirowohradzki i kijowski. Oprócz dronów Rosjanie wystrzelili także rakiety, w tym Oniks oraz Ch-31.

Wszystkie drony skierowane na Kijów zostały zastrzelono – powiadomiły władze miasta. Wstępnie – w stolicy nie ma zniszczeń ani ofiar. W komunikacie zaznaczono, że atakując stolicę wróg najprawdopodobniej testuje ukraińską obronę przeciwlotniczą stolicy.

