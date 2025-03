Rosja przeprowadziła jeden z największych ataków z użyciem dronów

214 dronów użyły wojska rosyjskie do uderzeń na Ukrainę ostatniej nocy. Jest to jeden z rekordów, jeśli chodzi o liczbę bezzałogowców zastosowanych przez okupanta w tej wojnie. Większość maszyn nie dotarła do celu – powiadomiły ukraińskie siły powietrzne. Piątek 21 marca to 1021. dzień wojny w Ukrainie.