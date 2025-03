10 osób, w tym czworo dzieci, rannych po zmasowanym ataku rosyjskich dronów

Dziesięć osób, w tym czworo dzieci, zostało rannych w nocy ze środy na czwartek w wyniku uderzeń rosyjskich dronów w Kropywnycki w środkowej części Ukrainy. Według władz był to najbardziej zmasowany atak na to miasto od początku pełnowymiarowej inwazji na ten kraj. Czwartek 20 marca to 1020. dzień wojny w Ukrainie.