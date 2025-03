Rosja wystrzeliła ponad 40 dronów w ukraińską infrastrukturę cywilną

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski napisał na Telegramie, że we wtorek późnym wieczorem Rosja wystrzeliła ponad 40 dronów, uderzając w ukraińską infrastrukturę cywilną. Podkreślił, że to dowodzi, iż naciski na Władimira Putina muszą być kontynuowane dla dobra pokoju. Środa 19 marca to 1019. dzień wojny w Ukrainie.