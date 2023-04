Prezydent Zełenski nałożył sankcje na kilkaset osób z Rosji i Ukrainy RDC 01.04.2023 18:16 W wyniku eksplozji granatu we Lwowie zginęła jedna osoba. Z kolei w obwodzie chersońskim minionej doby zginęły w rosyjskich ostrzałach trzy osoby. Prezydent Zełenski zaś podpisał dekrety nakładające sankcje na kilkaset rosyjskich osób fizycznych i prawnych. Na liście sankcyjnej jest też kilku Ukraińców. Sobota 1 kwietnia to 402. dzień wojny w Ukrainie.

Wojna w Ukrainie (autor: Sergey Dolzhenko/PAP/EPA)

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w sobotę podpisał dekrety nakładające sankcje na kilkaset rosyjskich osób fizycznych i prawnych. Na liście sankcyjnej jest też kilku Ukraińców. Restrykcje objęły m.in. byłego szefa zakładów Motor Sicz Wiaczesława Bohusłajewa.

Sankcje nałożono na 10 lat na 273 osoby fizyczne i 380 osób prawnych - wynika z dekretów opublikowanych na stronie internetowej biura (kancelarii) prezydenta. Zełenski, podpisując dekrety, zatwierdził propozycje dotyczące sankcji Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy.

Na liście znalazł się m.in. resort finansów Rosji, Rada Federacji (wyższa izba rosyjskiego parlamentu), Federalna Służba Bezpieczeństwa, przedsiębiorstwa związane z przemysłem zbrojeniowym.

Sankcje dotyczą praktycznie samych podmiotów rosyjskich, ale restrykcjami objęto też kilku Ukraińców, w tym Bohusłajewa, który był do niedawna właścicielem zakładów Motor Sicz w Zaporożu, jednego z największych na świecie producentów silników lotniczych do samolotów cywilnych i wojskowych. Biznesmen i parlamentarzysta w latach 2006-2019, który we władzach zakładów zasiadał jeszcze w czasach ZSRR, w październiku ubiegłego roku został aresztowany pod zarzutem zdrady. Jest podejrzany o współpracę z rosyjskimi siłami okupacyjnymi.

Ostrzały rosyjskie i kolejne ofiary śmiertelne

W ciągu doby w obwodzie chersońskim trzy osoby zginęły w wyniku ostrzałów przez wrogą armię celów cywilnych – powiadomiły w sobotę rano władze regionu.

„W wyniku ostrzałów trzy osoby zginęły, dwie zostały ranne” - powiedział Ołeksanr Prokudin, szef władz obwodowych.

Jak dodał, Rosjanie przeprowadzili 54 ostrzały, wystrzeliwując 439 pocisków. Do ataków używano lotnictwa, wyrzutni Grad i artylerii.

Sam Chersoń był ostrzeliwany pięciokrotnie. Blisko 30 pocisków trafiło w dzielnice mieszkalne.

Obwód chersoński na południu kraju jest w dalszym ciągu częściowo okupowany przez wojska rosyjskie. Stolica obwodu – jedyna, którą w ciągu wojny udało się zająć Rosjanom, została wyzwolona w listopadzie ub. roku, lecz jest stale ostrzeliwana przez wroga, który zajmuje pozycje na lewej stronie rzeki Dniepr.

W piątek późnym wieczorem zaś w wieżowcu we Lwowie eksplodował granat, w wyniku czego jedna osoba zginęła, a druga została ranna - poinformował na Telegramie urzędnik Rady Miejskiej Lwowa Igor Zinkiewicz.

