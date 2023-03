Rosyjskie wojsko ostrzelało Awdijiwkę, zginęło niemowlę RDC 31.03.2023 22:34 Dwie osoby, w tym niemowlę, zginęły w rosyjskim ostrzale Awdijiwki na wschodzie Ukrainy - poinformował w piątek wieczorem Andrij Jermak, szef biura prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Według lokalnych władz ofiary śmiertelne to babcia i wnuczek. Piątek to 401. dzień walk w Ukrainie.

Wojna w Ukrainie (autor: NEXTA)

"Rosjanie ostrzelali Awdijiwkę z artylerii, zginęły dwie osoby, w tym dziecko urodzone w 2022 roku" - napisał Jermak w komunikatorze Telegram. Dwie osoby zostały też ranne. W ostrzale uszkodzono dom mieszkalny.

"Terroryści" - podsumował Jermak.

Gubernator obwodu donieckiego Pawło Kyryłenko poinformował, że w rosyjskim ostrzale zginęła babcia i 5-miesięczny chłopczyk. Dwie ranne osoby to rodzice dziecka. (https://t.me/pavlokyrylenko_donoda/7302)

Kyryłenko przekazał, że w czwartek policja apelowała do matki niemowlęcia o wyjazd z miasta, jednak kobieta po raz kolejny odmówiła udania się w bezpieczne miejsce.

Jak podał w piątek Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy, Awdijiwka to jedno z miast, o które toczą się najbardziej zaciekłe walki.

Wojska rosyjskie usiłują okrążyć Awdijiwkę od wiosny 2022 roku. W ostatnim czasie, według niektórych ocen, sytuacja miasta stała się podobna do tej w Bachmucie, stanowiącym główny cel rosyjskiego natarcia. Władze ukraińskie oceniają, że obecnie liczba ostrzałów i szturmów obu miast jest porównywalna.

Do 24 lutego 2022 roku, czyli początku rosyjskiej inwazji na pełną skalę na Ukrainę, w Awdijiwce mieszkało niemal 30 tys. osób, a przed rokiem 2014 - prawie 40 tysięcy. Obecnie, według szacunków strony ukraińskiej, pozostało tam niespełna 2 tys. cywilów.

Ołena Zełenska: w rejonie Buczy Rosjanie zabili 37 dzieci

W podkijowskiej Buczy i rejonie (powiecie) buczańskim Rosjanie podczas okupacji zabili 37 dzieci, a ponad 50 dzieci odniosło obrażenia różnego stopnia - poinformowała w piątek w Buczy Ołena Zełenska, małżonka prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

"Tylko w Buczy i rejonie buczańskim poszkodowanych zostało 89 dzieci - 37 z nich zginęło. To prawie połowa. Zaś 52 odniosło obrażenia różnego stopnia" - powiedziała Zełenska.

Pierwsza Dama Ukrainy wystąpiła na konferencji United for Justice, odbywającej się w Buczy w rocznicę wyzwolenia tego miasteczka, które stało się symbolem okrucieństw okupacji rosyjskiej.

Zełenska przypomniała, że według oficjalnych danych podczas inwazji rosyjskiej na Ukrainę zginęło w tym kraju 466 dzieci. Podkreśliła, że nie są to pełne dane. "Na pewno nie są to wszystkie nasze ofiary, ponieważ nie wiemy, co odbywa się na terytoriach okupowanych" - podkreśliła.

Spośród ponad 19 tysięcy uprowadzonych przez Rosjan dzieci ukraińskich wróciło do domu tylko 327 - powiedziała małżonka prezydenta. Zapewniła, że Ukraina zabiega o odzyskanie wywiezionych.

Prokuratura generalna Ukrainy informowała wcześniej, że w ciągu 33 dni okupacji Buczy i okolic od marca do kwietnia 2022 roku Rosjanie zabili tam ponad 1400 cywilów, w tym 37 dzieci. Wojska rosyjskie dopuściły się podczas okupacji ponad 9000 zbrodni wojennych.

W związku z procederem uprowadzania z Ukrainy dzieci, co stanowi zbrodnię wojenną, 17 marca Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK) w Hadze wydał nakaz aresztowania Władimira Putina. Sędziowie uznali, że są realne podstawy, by sądzić, iż rosyjski dyktator jest odpowiedzialny za tę politykę. MTK wydał jednocześnie nakaz aresztowania rosyjskiej rzeczniczki praw dziecka Marii Lwowej-Biełowej, oskarżanej o te same zbrodnie co Putin.

W obwodzie chersońskim ofiara śmiertelna i ranni w wyniku rosyjskich ostrzałów

Jedna osoba zginęła i co najmniej dwie są ranne w wyniku rosyjskich ostrzałów obwodu chersońskiego; w ciągu doby przeciwnik ostrzeliwał ten region na południu Ukrainy 64 razy – poinformowały miejscowe władze w piątek rano.

Rosyjskie wojska atakowały obwód chersoński, prowadząc ostrzał z wyrzutni Grad – powiadomił Ołeksandr Prokudin, szef regionu. Stolica – Chersoń – ostrzelana została dziewięciokrotnie. 25 pocisków trafiło w osiedla mieszkalne, domy prywatne i bloki.

„Niestety, są ofiary wśród cywilów – jedna osoba zginęła, dwie zostały ranne” – napisał Prokudinw komunikacie.

O rosyjskim ostrzale artyleryjskim i zniszczeniach infrastruktury powiadomiły w piątek rano także władze Zaporoża, stolicy obwodu zaporoskiego.

Raport dobowy sztabu: ponad 80 ataków przeciwnika, cztery miasta głównymi celami Rosjan

Wojska ukraińskie odparły w ciągu doby ponad 80 ataków wroga; głównymi celami natarć armii rosyjskiej były Biłohoriwka, Bachmut, Awdijiwka i Marjinka – przekazał Sztab Generalny armii Ukrainy w piątek rano.

Wojska rosyjskie kontynuują swoje główne ataki na wschodzie kraju na odcinkach frontu od obwodu charkowskiego, przez ługański, po doniecki - napisano w komunikacie Sztabu.

W Bachmucie w obwodzie donieckim w dalszym ciągu trwają intensywne walki – odparto 22 szturmy przeciwnika.

Rosjanie przeprowadzili w ciągu doby cztery ataki lotnicze, 11 rakietowych, a także 43 ostrzały z wyrzutni wieloprowadnicowych.

Czytaj też: Siły rosyjskie ostrzelały Charków rakietami z systemów S-300