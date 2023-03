Siły rosyjskie ostrzelały Charków rakietami z systemów S-300 RDC 30.03.2023 22:37 Charków jest pod ostrzałem – powiadomił w czwartek wieczorem Ihor Terechow, mer tego miasta na północnym wschodzie Ukrainy. Według wstępnych informacji Charków został zaatakowany rakietami z systemów S-300 z terytorium obwodu biełgorodzkiego w Rosji. Całkowicie zniszczona infrastruktura, zrujnowane i uszkodzone wszystkie budynki, w tym 80 procent domów mieszkalnych - o takiej sytuacji w Awdijiwce, mieście na wschodzie Ukrainy, poinformował w czwartek mer Witalij Barabasz. Czwartek to 400. dzień walk w Ukrainie.

Wojna w Ukrainie (autor: NEXTA)

Terechow przekazał na Telegramie, że w mieście odnotowano sześć trafień w wyniku ostrzału wroga.

Według rzecznika Sił Powietrznych Ukrainy Jurija Ihnata, którego cytuje portal Ukrainska Prawda, drugie co do wielkości miasto Ukrainy zostało zaatakowane przez rakiety S-300 z terytorium Rosji, z obwodu biełgorodzkiego.

Pułkownik Ihnat powiadomił również, że od strony północnych granic na Ukrainę wleciały drony kamikadze Shahed. Zagrożona jest m.in. stolica i obwód kijowski. Alarm lotniczy ogłoszono także w obwodach czernihowskim, sumskim i charkowskim.

Władze: Rosjanie próbują zablokować wjazd do Bachmutu, trwają walki

Wojska rosyjskie próbują przeciąć drogę wjazdową do Bachmutu, trwają tam walki; toczą się one również w centralnej części miasta - powiedział w czwartek zastępca mera Bachmutu, Ołeksandr Marczenko.

Wjazd do miasta jest teraz dla ludności cywilnej niemożliwy, ponieważ przy wjeździe trwają walki" - powiedział Marczenko, cytowany przez portal Suspilne.

Jak relacjonował, w Bachmucie są zapasy żywności i wody, ale przemieszczanie się po ulicach jest niebezpieczne z powodu ciągłych chaotycznych ostrzałów.

"Codziennie dostajemy informacje o zrujnowanym mieniu, o palących się budynkach, o rannych mieszkańcach" - powiedział urzędnik. Według stanu z obecnego tygodnia w Bachmucie pozostaje prawie 2,7 tys. mieszkańców, wśród których są dzieci. "Dane te zmieniają się, ludzie się ewakuują, w ich wywożeniu pomagają wojskowi ukraińscy" - powiedział zastępca mera.

Przed tygodniem władze obwodu donieckiego, w którym leży Bachmut, szacowały liczbę pozostających w mieście cywilów na 3,5 tysiąca, w tym 32 dzieci. Przed rosyjską napaścią na Ukrainę w Bachmucie żyło ok. 84 tys. ludzi.

Amerykański think tank Instytut Studiów nad Wojną oceniał w ostatnich dniach, że wojska rosyjskie kontrolują obecnie 65 proc. Bachmutu. O miasto to toczą się najcięższe i najkrwawsze walki w wojnie Rosji z Ukrainą.

Mer Awdijiwki: nie ocalał żaden dom, nie mamy już infrastruktury

Całkowicie zniszczona infrastruktura, zrujnowane i uszkodzone wszystkie budynki, w tym 80 procent domów mieszkalnych - o takiej sytuacji w Awdijiwce, mieście na wschodzie Ukrainy, poinformował w czwartek mer Witalij Barabasz. Zapowiedział, że władze chcą wywieźć pozostające w mieście dzieci.

"Infrastruktura jest całkowicie zniszczona - nic nie funkcjonuje. Ponad 80 procent domów mieszkalnych zostało zniszczonych, nie można ich już odbudować, wyremontować. Można tylko wyburzyć i zbudować na nowo. Teraz nie ocalał już żaden dom" - powiedział mer w wywiadzie dla agencji Interfax-Ukraina.

Jak dodał, taki stopień zniszczeń panuje w mieście, w którym kiedyś było 149 wielopiętrowych domów mieszkalnych i około 4 tys. domów prywatnych.

W Awdijiwce działa jeszcze jedyny miejski szpital, "ale żeby skorzystać z jakiejkolwiek usługi w tym szpitalu, trzeba do niego iść pod ostrzałami. Dość częste były niestety przypadki, gdy ludzie szli po lekarstwa, albo na zastrzyk czy pod kroplówkę, a po drodze zostawali ranni (w wyniku ostrzałów-PAP)" - relacjonował mer.

Władze chcą przeprowadzić ewakuację pozostających w mieście sześciorga dzieci, tj. wywieźć je przymusowo, bo rodzice ukrywają je przed wywiezieniem - powiedział Barabasz. Zapewnił, że nie chodzi o odebranie dzieci rodzicom - zgodnie z przepisami, z dzieckiem powinien wyjechać przynajmniej jeden rodzic.

"Daliśmy im czas (...), a w przyszłym tygodniu będziemy już wywozić przymusowo. (...) Nie chcieliśmy do tego doprowadzać, ale jeśli nieodpowiedzialni rodzice narażają swoje dzieci na śmiertelne niebezpieczeństwo, to o czym tu mówić? Trzeba po prostu je wziąć i wywieźć" - powiedział mer. Podkreślił, że wolontariusze namawiali rodziny do ewakuacji. Jeszcze trzy tygodnie temu w Awdijiwce było blisko 50 dzieci.

Wojska rosyjskie usiłują okrążyć Awdijiwkę od wiosny 2022 roku. W ostatnim czasie, według niektórych ocen, sytuacja miasta stała się podobna do tej w Bachmucie, stanowiącym główny cel rosyjskiego natarcia. Władze ukraińskie oceniają, że obecnie liczba ostrzałów i szturmów obu miast jest porównywalna.

Do 24 lutego 2022 roku, czyli początku rosyjskiej inwazji na pełną skalę na Ukrainę, w Awdijiwce mieszkało niemal 30 tys. osób, a przed rokiem 2014 - prawie 40 tysięcy. Obecnie, według szacunków strony ukraińskiej, pozostało tam niespełna 2 tys. cywilów.

Trzy osoby zginęły w rosyjskich ostrzałach, 11 zostało rannych

Trzy osoby zginęły w ciągu minionej doby w prowadzonych przez wojska rosyjskie ostrzałach terytorium Ukrainy, 11 osób zostało rannych - podał w czwartek ukraiński portal Military Media Center, powołując się na dane ministerstwa obrony w Kijowie.

Wojska rosyjskie ostrzelały w ciągu minionej doby ponad 90 miejscowości na terytorium Ukrainy przy użyciu artylerii, czołgów, moździerzy, systemów rakietowych i lotnictwa.

Z informacji ogłoszonych przez władze regionalne wynika, że jedna osoba zginęła w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy. Szef obwodu Pawło Kyryłenko poinformował na serwisie Telegram, że zginął mieszkaniec miasta Czasiw Jar. (https://t.me/pavlokyrylenko_donoda/7294)

Również jedna osoba zginęła w obwodzie chersońskim, na południu kraju - poinformował szef regionu, Ołeksandr Prokudin. Przez ostatnią dobę Rosjanie atakowali obwód chersoński z artylerii, systemów rakietowych i samolotów. Zarejestrowano 45 ostrzałów - poinformował Prokudin.

