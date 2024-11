Jest zdolna przenosić ładunki jądrowe. Rosja użyła międzykontynentalnej rakiety balistycznej RDC 21.11.2024 22:54 Czwartek 21 listopada to 1002. dzień wojny w Ukrainie. Rosja w ataku na Ukrainę użyła m.in. międzykontynentalnej rakiety balistycznej (ICBM), odpalonej z rosyjskiego obwodu astrachańskiego – powiadomiły w czwartek ukraińskie Siły Powietrzne. Taki pocisk może przenosić ładunki jądrowe, a jego zasięg wynosi do 6 tys. km.

Wojna w Ukrainie (autor: PAP/EPA/STATE EMERGENCY SERVICE)

Podczas porannego ataku „z obwodu astrachańskiego wystrzelono międzykontynentalną rakietę balistyczną” – podało dowództwo Sił Powietrznych ze sztabem w Kijowie.

Strona ukraińska nie ujawniła, jakiego typu rakietę balistyczną wystrzelili Rosjanie i czy trafiła ona w cel. Wiadomo jedynie, że poranne, zmasowane uderzenie rakietowe skierowane było na miasto Dniepr w południowo-wschodniej części kraju.

Dzień wcześniej, w środę, ukraiński portal Defence Express, odnosząc się do niebezpieczeństwa użycia przez Rosjan międzykontynentalnego pocisku balistycznego, analizował możliwości rakiety RS-26 Rubież.

„RS-26 Rubież jest pociskiem balistycznym średniego zasięgu i zasadniczo jest reinkarnacją słynnego radzieckiego RSD-10 Pionier” – pisał portal. „Jedne źródła wskazują, że będzie to testowy wystrzał z poligonu Kapustin Jar w obwodzie astrachańskim, inne mówią, że będzie to wystrzał bojowy, co jest skrajnie mało prawdopodobne” – oceniał Defence Express.

Według portalu prace nad RS-26 Rubież rozpoczęły się nie później niż w 2006 r. i prowadzone były w tajemnicy, gdyż naruszało to traktat o całkowitej likwidacji pocisków rakietowych krótkiego i średniego zasięgu INF z 1987 r.

„Dokładne charakterystyki RS-26 Rubież są obecnie nieznane. Wśród najbardziej wiarygodnych informacji znana jest masa startowa w granicach 40-50 ton, zasięg do 6000 km i wyposażenie w postaci czterech oddzielnych głowic bojowych o mocy 0,3 Mt każda" – pisał Defence Express.

We wtorek rosyjski dyktator Władimir Putin zatwierdził nowelizację doktryny nuklearnej, która przewiduje, że podstawą użycia przez Moskwę broni jądrowej byłoby „krytyczne zagrożenie” suwerenności i integralności terytorialnej Białorusi i Rosji lub udostępnienie „terytorium i zasobów” do agresji na Rosję.

Była to odpowiedź na niepotwierdzone dotąd oficjalnie informacje o udzieleniu przez administrację USA pozwolenia Ukrainie na wykorzystywanie broni amerykańskiej do rażenia celów w głębi Rosji. We wtorek Ukraina i Rosja poinformowały, że Kijów użył amerykańskich rakiet ATACMS do uderzenia w rosyjski skład amunicji w obwodzie briańskim, ok. 130 km od granicy z Ukrainą. Pojawiły się także informacje, że Ukraina po raz pierwszy ostrzelała cele w Rosji brytyjskimi pociskami dalszego zasięgu Storm Shadow.

Prezydent Ukrainy o międzykontynentalnym pocisku balistycznym

W Dniu Godności i Wolności Rosja uderzyła w Ukrainę nową rakietą, wszystkie jej cechy wskazują, że był to międzykontynentalny pocisk balistyczny, ale ekspertyza jest nadal analizowana – powiedział w czwartek ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski.

„Dziś nasz szalony sąsiad po raz kolejny pokazał, jaki jest naprawdę i jak gardzi godnością, wolnością i życiem ludzi w ogóle. I jak bardzo się boi” – zauważył Zełenski na Telegramie.

Puitin „boi się tak bardzo, że już używa nowych rakiet. I rozgląda się po świecie w poszukiwaniu innych miejsc, w których mógłby znaleźć broń: albo w Iranie, albo w Korei Północnej. Dzisiaj pojawił się nowy rosyjski pocisk rakietowy. Ma wszystkie cechy – prędkość, wysokość – międzykontynentalnego pocisku balistycznego. Obecnie prowadzimy badania” – oświadczył.

Prezydent uznał, że oczywiste jest, iż Władimir Putin wykorzystuje Ukrainę jako poligon testowy.

„To oczywiste, że Putin boi się, gdy wokół niego toczy się normalne życie. Kiedy ludzie po prostu mają godność. Kiedy kraj po prostu chce być i ma prawo do niezależności" – oznajmił.

Podziękował Ukraińcom i Ukrainkom, którzy bronią państwa „przed tym złem niezłomnie, odważnie, stanowczo”. „Godnie. To jedno z głównych słów o Ukrainie - godność. I jest to słowo, które prawdopodobnie już nigdy nie zostanie wypowiedziane o Rosji” – podsumował prezydent.

