Ciała ponad 430 cywilów w obwodzie chersońskim RDC 24.11.2022 16:20 W wyzwolonej spod rosyjskiej okupacji części obwodu chersońskiego znaleziono ciała ponad 430 cywilów zabitych przez siły okupacyjne oraz dziewięć miejsc, w których torturowano ludzi. Rosyjskie zmasowane ostrzały w środę wywołały na Ukrainie blackout; od godz. 4 sieć energetyczna znów działa jako całość. Czwartek to 274. dzień wojny w Ukrainie.

Wojna w Ukrainie (autor: NEXTA)

Ok. 10-15 tys. białoruskich wojskowych jest gotowych do udziału w wojnie Rosji przeciwko Ukrainie - poinformował w czwartek gen. Ołeksij Hromow, przedstawiciel sztabu generalnego ukraińskiej armii.

"Gotowość sił zbrojnych Białorusi do prowadzenia samodzielnych działań ofensywnych jest oceniana jako niska. Stan moralno-psychologiczny uważany jest za niski w związku z odmową większości składu osobowego udziału w (...) wojnie z Ukrainą" - powiedział generał, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina.

"Jednocześnie ok. 10-15 tys. osób ze struktur siłowych Białorusi jest gotowych, by uczestniczyć w tzw. specjalnej operacji wojskowej Rosji przede wszystkim ze względu na atrakcyjny żołd" - wskazał.

Jak poinformował, rosyjskim wojskowym w graniczącym z Ukrainą obwodzie biełgorodzkim rozkazano zaminowanie terenu, by nie dopuścić do rzekomego "przedarcia się dywersyjnych grup sił obrony Ukrainy na terytorium Rosji". Sprawdzany jest też stan uzbrojenia i sprzętu. "Biorąc pod uwagę te informacje, błędnym byłoby wykluczanie wrogich prowokacji na granicy" - oznajmił.

Prokurator generalny: w obwodzie chersońskim znaleziono ciała ponad 430 zabitych cywilów

W wyzwolonej spod rosyjskiej okupacji części obwodu chersońskiego znaleziono ciała ponad 430 cywilów zabitych przez siły okupacyjne oraz dziewięć miejsc, w których torturowano ludzi - poinformował w czwartek prokurator generalny Ukrainy Andrij Kostin.

"Według danych biura prokuratora generalnego potwierdzono istnienie dziewięciu katowni na wyzwolonym terytorium obwodu chersońskiego. Znaleziono również ciała 432 zabitych cywilów" - powiedział prokurator, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina.

Zaznaczył, że na wyzwolonym terytorium wciąż jest wiele zaminowanych terenów i budynków. Trwają też ostrzały moździerzowe ze strony rosyjskiej armii.

Chersoń i zachodnia część obwodu chersońskiego, położona na prawym (zachodnim) brzegu Dniepru, zostały wyzwolone 11 listopada.

Władze: rosyjskie ostrzały spowodowały blackout; od godz. 4 sieć znów połączona

Rosyjskie zmasowane ostrzały w środę wywołały na Ukrainie blackout; od godz. 4 sieć energetyczna znów działa jako całość - poinformował w czwartek ukraiński minister energetyki Herman Hałuszczenko.

"Trzeba zdać sobie sprawę z najważniejszego: wczoraj tak naprawdę w naszej sieci energetycznej doszło do blackoutu w wyniku ostrzałów. O 4 rano już zdołaliśmy połączyć (sieć), teraz działa jako całość" - powiedział minister, cytowany przez Interfax-Ukraina.

Szef resortu oświadczył, że obiekty infrastruktury krytycznej w całym kraju zostały już podłączone do prądu.

Poinformował, że do wieczora powinny znów zacząć produkować energię elektryczną elektrownie atomowe, co przyczyni się do zmniejszenia deficytu prądu - pisze Ukrinform.

W środę ukraiński koncern Enerhoatom powiadomił, że w związku z rosyjskimi ostrzałami wyłączono bloki energetyczne w trzech elektrowniach atomowych na Ukrainie: Rówieńskiej, Południowoukraińskiej i Chmielnickiej. Zapewniono, że poziom promieniowania jest w normie. W związku z obniżeniem częstotliwości prądu z sieci nie pobiera też Zaporoska Elektrownia Atomowa, która jest pod kontrolą wojsk rosyjskich; działają tam generatory spalinowe - przekazano.

MSW: liczba ofiar środowych ostrzałów wzrosła do 10, rannych zostało ok. 50 osób

Liczba ofiar środowych rosyjskich ostrzałów Ukrainy wzrosła do 10, rannych zostało ok. 50 osób - poinformował szef MSW Ukrainy Denys Monastyrski.

Minister powiedział, że w środę rosyjskie wojsko uderzyło w trzy bloki mieszkalne. Według najnowszych danych w ostrzałach zginęło 10 osób, a ok. 50 zostało rannych - pisze RBK-Ukraina. Bilans może wzrosnąć.

Po południu komendant główny ukraińskiej policji Ihor Kłymenko poinformował, że łącznie wskutek rosyjskich ostrzałów w środę zginęło sześć osób, a 36 zostało rannych.

Od 10 października do 23 listopada rosyjska armia przeprowadziła ok. 600 ataków rakietowych wymierzonych w Ukrainę - przekazał Monastyrski.

W efekcie środowego ostrzału większość mieszkańców kraju została pozbawiona dostaw prądu - podało wcześniej w środę ministerstwo energetyki Ukrainy. Dodano, że rosyjski atak doprowadził do tymczasowego wstrzymania produkcji prądu we wszystkich elektrowniach atomowych, większości elektrowni cieplnych i wodnych. Uszkodzono też obiekty przesyłu energii.

W środę siły rosyjskie wystrzeliły na Ukrainę 67 pocisków manewrujących, z których ukraińska obrona powietrzna strąciła 51; na Kijów wystrzelono 30 rakiet, 20 z nich zniszczono - przekazał z kolei naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy gen. Wałerij Załużny.

