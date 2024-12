Blisko 160 starć w ciągu doby. Sztab: ponad 1700 rosyjskich żołnierzy odniosło rany bądź zginęło 29.12.2024 18:31 W ciągu ostatnich 24 godzin na liniach frontu na Ukrainie odnotowano 158 starć bojowych. Ostatniej doby ponad 1700 rosyjskich żołnierzy zginęło bądź odniosło rany - poinformował w niedzielę rano Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Niedziela 29 grudnia to 1040. dzień wojny w Ukrainie.

Do najbardziej intensywnych walk doszło na odcinku pokrowskim w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy. W ciągu ostatniej doby wojska rosyjskie przeprowadziły 4,6 tys. ostrzałów, w tym 150 uderzeń wieloprowadnicowych systemów rakietowych. Do ataków na cele w całej Ukrainie użyto też 2181 dronów kamikadze.

Rosja nie przeprowadziła w tym czasie ani jednego nalotu. Marynarka wojenna Ukrainy poinformowała, że na Morzu Czarnym jeden okręt pełni obecnie służbę bojową na Morzu Czarnym, a na Morzu Azowskim nie wykryto żadnych okrętów rosyjskiej marynarki wojennej.

Ukraińskie drony w głębi Rosji

Ukraińskie drony dalekiego zasięgu mogą już razić cele oddalone do 2 tys. km w głąb Rosji - powiedział przedstawiciel ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR) Andrij Jusow, cytowany w niedzielę przez agencję Ukrinform.

"Nie jest już tajemnicą, że ukraińskie bezzałogowe statki powietrzne dalekiego zasięgu mogą operować na odległościach oddalonych do 2 tys. kilometrów" - powiedział Jusow. Dodał, że Kijów "nie potwierdza, ani nie zaprzecza" doniesieniom o zaangażowaniu Ukrainy w przypadki "różnych wybuchów w Rosji".

"Mogę tylko powiedzieć, że do wybuchów nie dochodzi bez powodu" - zauważył, zwracając uwagę na to, że mają one miejsce w obiektach powiązanych z rosyjskim kompleksem wojskowo-przemysłowym, armią okupacyjną lub podmiotami zaangażowanymi w finansowanie i wsparcie logistyczne sił Kremla.

W różnych częściach Rosji od miesięcy dochodzi do ataków dronami na zakłady energetyczne, rafinerie i inne cele wojskowe.

