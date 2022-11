Apel władz Ukrainy o ewakuację z Chersonia na zimę

W rosyjskich ostrzałach zginęło w ciągu ostatniej doby ośmiu cywilów, 16 osób zostało rannych. Wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk zaapelowała do mieszkańców wyzwolonego z rosyjskiej okupacji Chersonia, aby ewakuowali się na zimę do bezpieczniejszych rejonów kraju - poinformował Ukrinform. Wtorek to 272. dzień wojny w Ukrainie.