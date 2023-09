Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Wawrze. „To kamień milowy” RDC 20.09.2023 10:25 Będzie rozbudowa sieci wodociągowej w Wawrze. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłosiło przetarg. To kamień milowy dla tej dzielnicy - mówi jego rzecznik Marek Smółka.

Rozbudowa sieci wodociągowej w Wawrze/zdjęcie ilustracyjne (autor: MPWiK)

MPWiK ogłosiło przetarg na rozszerzenie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Wawrze. Łączna długość nowej instalacji kanalizacyjnej wyniesie blisko 5 km, a wodociągowej ponad 6 km

- Ogłoszone postępowanie obejmuje budowę przepompowni ścieków o wydajności 216 litrów na sekundę przy ulicy Skalnicowej, kanalizacji sanitarnej przy ulicach Skalnicowej, Wał Miedzeszyński, Trakt Lubelski i Strzygłowskiej. Wybudujemy też nowe odcinki magistral wodociągowych przy Wale Miedzeszyńskim, Skalnicowej i Panny Wodnej - mówi rzecznik MPWiK Marek Smółka.





- Te działania to wstęp do kolejnych inwestycji w przyszłości - dodaje Smółka. - Inwestycja, na którą ogłosiliśmy właśnie przetarg to - można powiedzieć - kamień milowy, ponieważ z jednej strony pozwoli uruchomić odbiór ścieków z już wybudowanych odcinków kanalizacji - mówimy tu o możliwości odbioru ścieków z ponad 100 posesji - a ponadto inwestycja umożliwi dalszą rozbudowę sieci w kolejnych rejonach dzielnicy - wyjaśnia.

Do 2030 r. miejska spółka planuje wybudować na terenie Wawra kolejnych 209 km kanałów i 138 km wodociągów.

