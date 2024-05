W warszawskim ZOO zamieszkał „mini słoń”. Ma około 30 cm długości [ZOBACZ] RDC 22.05.2024 17:28 Do stołecznego ogrodu zoologicznego z ZOO w Lipsku przyjechał sorkonos czarno-rdzawy (Rhynchocyon petersi) nazywany też „mini słoniem”. To 5-miesięczny samiec. Stołeczne ZOO przekazało, że znaleźć go można w wolierze na wprost wejścia do Ptaszarni.

4 "Mini słoń" nowym mieszkańcem stołecznego ZOO (autor: Demid/Warszawskie ZOO)

Warszawskie ZOO poinformowało, że nowym mieszkańcem ogrodu został sorkonos czarno-rdzawy. Zwierzę znane jest również jako „mini słoń”. Dodano, że niebawem do samca sorkonosa przyjedzie samiczka.

„Z czasem planujemy, by towarzyszyła im również ptasia grupa szlarników tanzańskich (Zosterops eurycritotus) - w naturze oba gatunki zamieszkują Tanzanię, więc mamy nadzieję, że będą czuły się ze sobą dobrze” — zaznaczyło.

Ogród wyjaśnił, że nazywanie sorkonosa „małym słoniem” nie jest wcale bezpodstawne, bowiem sorkonos czarno-rdzawy jest jednym z 17 gatunków afrykańskich „ryjówek słoniowych” i mimo że z wyglądu bardziej przypomina ryjówkę, to bliższe pokrewieństwo łączy go ze słoniem.

Sorkonos to mały ssak z rodziny ryjkonosowatych. Długość jego ciała to jedynie ok. 30 centymetrów, a masa - ok. 700 gramów. Tego zwierzaka wyróżnia długa i elastyczna „trąba”, czyli noso-warga, której sorkonos używa m.in. do wykopywania chrząszczy i przewracania ściółki. Dzięki długiemu językowi może bez problemu zgniatać owady.

Zwierzęta te nie komunikują się często między sobą za pośrednictwem głosu, za to w sytuacjach stresujących uderzają stopą lub ogonem w ziemię.

Sorkonos to jeden z najszybszych małych ssaków. Jest w stanie osiągać prędkość 28,8 km/h.

W ogrodach zoologicznych sorkonos czarno-rdzawy występuje niezwykle rzadko. W 14 europejskich zoo mieszka jedynie ok. 40 osobników. W Polsce oprócz warszawskiego ZOO sorkonosy można zobaczyć jeszcze w ZOO we Wrocławiu.

W ciągu ostatnich 10 lat spadła o 30 proc. populacja sorkonosów żyjących w naturze, głównie na skutek wylesiania. Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody podkreśla, że jest to gatunek, który należy bacznie obserwować, bo tendencja spadkowa liczebności populacji wzrasta i być może już należy podnieść status zagrożenia na "bliskie zagrożenia" (NT – Near Threatened).

Źródło: PAP Autor: RDC /DJ