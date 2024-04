Zaginieni bliźniacy z Białołęki. Trwają poszukiwania nastolatków Cyryl Skiba 16.04.2024 15:14 Trwają poszukiwania braci Mateusza i Daniela Bełdyckich. 14-letni bliźniacy opuścili we wtorek Szkołę Podstawową nr 112 na warszawskiej Białołęce około południa i do tej pory nie zostali odnalezieni. Policja prosi o pomoc w poszukiwaniach.

Zaginieni Mateusz i Daniel Bełdyccy (autor: Policja (X)/KRP VI)

Bliźniacy Mateusz i Daniel Bełdyccy opuścili we wtorek Szkołę Podstawową nr 112 przy ul. Zaułek 34 na warszawskiej Białołęce. Do tej pory nie wrócili do domu. 14-latkowie mogą przebywać w rejonie Bielan lub galerii handlowych: Młociny, Arkadia czy Galeria Północna.

– Mamy rysopis obu chłopców. Wczoraj Daniel ubrany był w kurtkę czarną z kapturem i spodnie dżinsowe, Mateusz natomiast w kurtkę z kapturem w paski koloru niebieskiego, zielonego oraz czarnego i ciemne spodnie dresowe – mówi Paulina Onyszko z Komendy Rejonowej Policji dla Białołęki.

Dodatkowy rysopis chłopców: wzrost około 160 cm, waga ok. 50 kg, szczupła budowa ciała.

Każda osoba, która ma jakiekolwiek informacje mogące pomóc w odnalezieniu chłopców, proszona jest o kontakt z Komendą Rejonową Policji dla Białołęki, tel. 47 723 51 30, 47 723 51 31 lub o powiadomienie najbliższej jednostki policji.

