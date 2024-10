Zabójstwo seniorki w Warszawie. Podejrzany zatrzymany po trzech latach RDC 04.10.2024 07:37 48-latek usłyszał zarzut zabójstwa. Mężczyzna jest podejrzany o zabicie seniorki z Warszawy. Do zbrodni doszło w 2021 r. Zatrzymany trafił do tymczasowego aresztu. Grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Zatrzymany ws. zabójstwa (autor: KSP)

Policjanci z Wydziału do walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw Komendy Stołecznej Policji zatrzymali 48-letniego mężczyznę podejrzanego o zabójstwo seniorki z Warszawy.

Do zbrodni doszło w kwietniu 2021 r. w jednym z mieszkań na terenie Warszawy. Jak wynikało z ustaleń prowadzonego wówczas postępowania, w odwiedziny do 73-latki przyszedł znajomy, który na co dzień pomagał jej w codziennych czynnościach.

Gdy pojawiły się nowe okoliczności, policjanci wrócili do materiałów zgromadzonych w sprawie zabójstwa. Kilka dni temu udało się zatrzymać podejrzanego 48-latka w miejscu jego zamieszkania, na terenie Warszawy.

Mężczyzna usłyszał zabójstwa. Na wniosek Prokuratora Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie sąd zastosował wobec mężczyzny areszt tymczasowy na trzy miesiące.

Za to przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 10 oraz kara dożywotniego pozbawienia wolności.

