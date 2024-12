Zabójstwo na Nowym Świecie. Dziś możliwa ekstradycja Dawida M. z Turcji Adam Abramiuk 12.12.2024 06:05 Dziś ma dojść do ekstradycji Dawida M. To główny podejrzany o zabójstwo mężczyzny, do którego doszło w maju 2022 roku na Nowym Świecie. Mężczyzna ukrywał się przed polskimi organami w Turcji. Wniosek o tymczasowe aresztowanie i ekstradycję został skierowany do tureckiego resortu sprawiedliwości w kwietniu 2023.

Zabójstwo na Nowym Świecie (autor: zdjęcie ilustracyjne)

Dziś ma dojść do ekstradycji głównego podejrzanego o zabójstwo mężczyzny na Nowym Świecie. Doszło do niego w maju 2022 roku. Dawid M. ukrywał się przed polskimi organami w Turcji.

- Władze tureckie poinformowały polską Prokuraturę o podjęciu pozytywnej decyzji w przedmiocie ekstradycji do Polski pana Dawida M. Oczywiście jest to dobra dla nas informacja, bo to pozwoli na skierowanie w niedługim czasie przez prokuratora prowadzącego postępowanie aktu oskarżenia do sądu - mówi rzeczniczka Prokuratury Krajowej, Anna Adamiak.





Wniosek o tymczasowe aresztowanie i ekstradycję został skierowany do tureckiego resortu sprawiedliwości w kwietniu 2023 roku.

Zabójstwo na Nowym Świecie

Dawid M. jest podejrzany o zabójstwo mężczyzny. Do pobicia 29-latka doszło nad ranem 8 maja 2022 r. na Nowym Świecie w Warszawie. Pomimo udzielonej pomocy medycznej i wysiłku lekarzy mężczyzna zmarł.

Oprócz Dawida M. zatrzymanych zostało dwóch innych mężczyzn. Pod koniec kwietnia br. sąd uznał Sebastiana W. i Łukasza G. za winnych popełnienia zarzucanego im czynu, czyli udziału w bójce i pobiciu, uznając, że „oskarżeni działali wspólnie i w porozumieniu” biorąc udział w pobiciu mężczyzny. Skazał ich na 7 lat pozbawienia wolności.

Na rzecz funduszu pokrzywdzonych obaj skazani mają wpłacić nawiązkę w wysokości 10 tys. zł.

Sąd uznał również kolegę skazanych Radosława W., który pomagał ukrywać się jednemu z nich. Został on skazany „na pięć miesięcy ograniczenia wolności i obowiązek wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin miesięcznie”.

Kim są podejrzani?

28-letni Łukasz G. już wcześniej był znany organom ścigania. Mężczyzna był współpodejrzanym w procesie Krzysztofa U. ps. Fama, oskarżonego o podpalenie klubu przy ul. Foksal. Na początku lutego 2021 r. został skazany przez Sąd Okręgowy w Warszawie na 3 lata i 6 miesięcy więzienia za współudział w podpaleniu klubu.

Sąd wymierzył mu także grzywnę. 6 maja 2022 roku sąd drugiej instancji (Sąd Apelacyjny w Warszawie – przyp. red.) zmniejszył mu wymiar kary do 3 lat więzienia. Dwa dni po uprawomocnieniu się wyroku Łukasz G. wspólnie z Sebastianem W. i trzecim mężczyzną, Dawidem M., brali udział w zabójstwie na Nowym Świecie w Warszawie.

Z kolei Dawid M. to zawodnik mieszanych sztuk walki, który w przeszłości był m.in. reprezentantem warszawskiego klub Garuda Muay Thai Gym. M. w swojej karierze stoczył co najmniej kilkanaście walk i brał udział w galach DSF, KOK czy Wirtuoz.

Trzeci mężczyzna, 23-letni Sebastian W., również był znany stołecznym organom ścigania. W połowie sierpnia 2017 r. brał udział w pobiciu kierowcy autobusu na pętli autobusowej przy ul. Ossowskiego na warszawskim Targówku.

Czytaj też: Wyrok w sprawie księdza Łukasza R. prawomocny. Mężczyzna skazany na 6 lat więzienia