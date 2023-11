Zabił kolegę w szkole. Jest wyrok Sądu Najwyższego ws. Emila B. RDC 16.11.2023 13:49 Sąd Najwyższy oddalił w czwartek kasację ws. Emila B., który w 2019 r. w stołecznej szkole zabił nożem o rok starszego kolegę. W mocy pozostała kara 25 lat więzienia, choć – jak przyznał SN – nie było to "oczywiste".

Sąd Najwyższy (autor: Wojciech Muła, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons)

Wyrok 25 lat więzienia dla nastolatka za zabójstwo kolegi w szkole – bez zmian. Sąd Najwyższy oddalił kasację. - Ta sprawa jest wyjątkowa nawet w skali spraw rozpoznawanych w SN o poważne przestępstwa, bo kiedy nastolatek zabija innego nastolatka, to pojawiają się podstawowe pytania. (…) Gdzie byli dorośli? – podkreślił w uzasadnieniu czwartkowego orzeczenia SN sędzia Włodzimierz Wróbel.

Konflikt o pieniądze za narkotyki

Do zbrodni doszło w maju 2019 r. w szkole w stołecznej dzielnicy Wawer. Wówczas 15-letni Emil B. zadał 16-letniemu Jakubowi K. dziewięć ran kłutych w głowę, szyję, klatkę piersiową oraz brzuch. Sądy uznały, że Emil B. działał w wyniku wysoko nagannej motywacji; wskazywały też na bliższą znajomość między oprawcą a ofiarą. W toku śledztwa prokuratura ustaliła, że między chłopcami pojawił się konflikt. Jak wskazywały sądy, Emil B. miał pretensje do Kuby z tytułu nierozliczonych należności związanych z obrotem narkotykami. Z relacji rówieśników wynikało, że chodziło o 1,5 tys. zł, ale nie ma na to innych dowodów.

Najsurowsza kara

Sąd okręgowy w lutym 2021 r. wymierzył sprawcy najsurowszą karę, jaką mógł wymierzyć – 25 lat pozbawienia wolności. Jako osobie niepełnoletniej nie można było orzec wobec sprawcy dożywocia. Wyrok utrzymała w styczniu ub.r. II instancja.

Obrona kwestionowała karę. SN w czwartek wskazał jednak na błędy w sporządzonej kasacji, będącej de facto powtórzeniem zarzutu apelacji.

- A sprawa wcale nie jest oczywista i nasuwa szereg wątpliwości. (…) W tak wyjątkowej sprawie nie może być najmniejszych wątpliwości, że kara eliminacyjna jest karą słuszną i będącą do pogodzenia ze standardami konstytucyjnymi oraz międzynarodowymi – zaznaczył sędzia Wróbel.

Dlatego zostanie sporządzone pisemne uzasadnienie czwartkowego orzeczenia SN ze wskazaniem na okoliczności nie będące przedmiotem kasacji, co - jak zaznaczył sędzia Wróbel - "powinno znaleźć się w polu zainteresowania obrońców i ewentualnego wystąpienia do podmiotów szczególnych", czyli RPO lub Prokuratora Generalnego.

