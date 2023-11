Zarzuty dla 18-latka zatrzymanego po pościgu na warszawskim Ursynowie RDC 15.11.2023 12:46 Są zarzuty dla kierowcy renault, który uciekał ulicami Ursynowa przed policją i zderzył się z radiowozem. W trakcie pościgu padły strzały. Grozi mu kara do 5 lat więzienia.

Zarzuty dla 18-latka zatrzymanego po pościgu na warszawskim Ursynowie (autor: Policja/X)

Do zdarzenia doszło w poniedziałek. Funkcjonariusze chcieli zatrzymać do kontroli kierowcę renault megane, który przekroczył dozwoloną prędkość. Gdy policjanci podeszli do samochodu, kierowca pojazdu na brytyjskich numerach rejestracyjnych gwałtownie ruszył i zaczął uciekać.

Policjanci ruszyli za nim w pościg. W końcu auto zatrzymało się na parkingu przy ul. Małej Łąki, gdzie zderzyło się z policyjnym radiowozem. Po zderzeniu młody mężczyzna wybiegł z pojazdu i zaczął uciekać. Funkcjonariusze oddali strzały ostrzegawcze, ale nie reagował. Po chwili policjantom udało się go złapać.

Jak się potem okazało 18-latek nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami.

Sprawą zajęła się Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ursynów w Warszawie. „Mężczyzna ten po doprowadzeniu do prokuratury usłyszał trzy zarzuty, niezatrzymania się do kontroli drogowej, narażenia życia i zdrowia interweniujących policjantów oraz posiadania środków odurzających, albowiem w trakcie przeszukania jego miejsca zamieszkania ujawniono w nim marihuanę” - poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Szymon Banna.

Dodał, że 18-latek został przesłuchany w charakterze podejrzanego i złożył wyjaśniania, w których przyznał się do winy. „W chwili zatrzymania mężczyzna był trzeźwy, niemniej jednak pobrano od niego krew celem przeprowadzenia badań toksykologicznych. Decyzją prokuratora zastosowano wobec niego dozór policji wraz z obowiązkiem stawiennictwa trzy razy w tygodniu w wyznaczonej jednostce, a także zakaz opuszczania kraju” - podał Banna.

Za te czyny grozi mu kara do 5 lat więzienia.

