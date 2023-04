Wynajmował mieszkania, które nie należały do niego. 46-latek w areszcie RDC 17.04.2023 08:27 Wynajmował mieszkania, które nie należały do niego. Policja z Mokotowa zatrzymała 46-latka, który wyłudził ponad 10 tysięcy osób. Jego ogłoszenia dotyczył lokali nie tylko w Warszawie, lecz także w Krakowie.

Oszustwo na wynajem mieszkania (autor: KRP II)

46-latek wyłudzał pieniądze za wynajem mieszkań, które nie należały do niego. Zawiadomienie w tej sprawie złożyły na policję osoby pokrzywdzone. Dzięki temu udało się zatrzymać oszusta.

– Oferował do wynajmu mieszkania położone w atrakcyjnych punktach stolicy. Kiedy zgłaszał się do niego zainteresowany ofertą, żądał z tego tytułu zaliczki z góry, za pośrednictwem przekazu pocztowego. W ten sposób od potencjalnych wynajmujących udało mu się wyłudzić ponad dziesięć tysięcy złotych – mówi Iwona Kijowska z mokotowskiej policji.

Na trop oszustwa wpadli funkcjonariusze z moktowskiego wydziału specjalizującego się w walce z przestępczością gospodarczą. Ustalili, gdze 46-latek tym razem wynajął mieszkanie.

– Gdy zapukali do drzwi hostelu w Krakowie, mężczyzna nie krył zdziwienia. Funkcjonariusze zabezpieczyli tam, między innymi telefon komórkowy oraz karty SIM, używane do przestępczego procederu. Ponadto 46-letni oszust, był poszukiwany przez inne organy ścigania do różnych spraw na terenie kraju – podaje Kijowska.

Mężczyzna usłyszał w sumie sześć zarzutów, został aresztowany na trzy miesiące. Za tego typu przestępstwa grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności.

Policja przypomina również, że aby nie nie zostać oszukanym w podobny sposób, warto zachować ostrożność podczas korespondowania z osobą wystawiającą ogłoszenie o wynajmie na portalu internetowym. Należy też pamiętać o tym, aby nigdy nie przesyłać zdjęć swoich dokumentów i nie przelewać pieniędzy niezweryfikowanym osobom.

