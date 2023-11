Dojdzie do porozumienia maszynistów WKD z władzami spółki? Dziś obędą się mediacje

We wtorek siadamy do mediacji z zarządem spółki. Jeśli będą mieli, co zaproponować, to mediacje mogą potrwać długo. Natomiast, jeśli niewiele zaproponują, to będą bardzo krótkie. Załoga jest bardzo zdeterminowana. Jeśli się nie dogadają z nami, to kolejnym etapem będzie strajk generalny — powiedział wiceprezydent Związku Zawodowego Maszynistów w Polsce Sławomir Centkowski.