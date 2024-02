Propozycje duszpasterskie w Warszawie na Wielki Post RDC 16.02.2024 09:32 Koncerty Pasyjne, nabożeństwa Drogi Krzyżowej, Gorzkie Żale z kazaniami, ignacjańskie ćwiczenia duchowne, kościoły stacyjne czy tradycyjne rekolekcje – to część propozycji w parafiach i duszpasterstwach akademickich stolicy. Wśród prowadzących będą m.in. biblistka s. Judyta Pudełko czy ks. prof. Robert Skrzypczak.

Wielki Post w Warszawie (autor: Archidiecezja Warszawska)

W Kościele katolickim trwa Wielki Post. W tym czasie w parafiach odbywają się rekolekcje, dni skupienia, w piątki nabożeństwa Drogi Krzyżowej, w niedziele Gorzkie Żale.

Natomiast diecezjalne Caritas włączają się w ekumeniczną akcję Jałmużny Wielkopostnej. Środki pozyskane tą drogą będą przeznaczone na pomoc seniorom.

Rekolekcje w Warszawie

W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, 18 lutego, nauki rekolekcyjne o Słowie Bożym w codzienności wygłosi w parafii św. Zofii Barat ks. Maciej Jaszczołt, wikariusz parafii archikatedralnej św. Jana Chrzciciela, który na co dzień prowadzi kanał „Jaskinia Słowa” na YouTube.

W trzecią niedzielę Wielkiego Postu, 3 marca, rozpoczną się rekolekcje w archikatedrze św. Jana Chrzciciela. Nauki pt. „Oblicze Chrystusa we mnie” podczas mszy św. o godz. 19:00 wygłosi miejscowy duszpasterz ks. Sławomir Starkowski. W tym samym czasie w parafii Nawiedzenia NMP na Nowym Mieście, nauki pt. „Prowadź mnie, Światło!” wygłosi ks. prof. dr hab. Robert Skrzypczak, a w kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła na Domaniewskiej pracownik Kurii Rzymskiej, ks. dr Andrzej Kuciński, podejmie temat przebaczenia.

Od IV niedzieli Wielkiego Postu – 10 marca – w parafii św. Dominika na Służewie (kościół dominikanów) rekolekcje dla wszystkich poprowadzi ks. Michał Lubowicki. Natomiast rekolekcje akademickie odbędą się tam tydzień wcześniej, a więc od niedzieli 3 marca do środy 6 marca, i będzie je głosił o. Tomasz Maniura OMI.

Rekolekcje akademickie w kościele ojców dominikanów przy ul. Freta, od poniedziałku 11 marca do środy 13 marca, w tym roku poprowadzi biblistka s. Judyta Pudełko PDDM.

Duszpasterstwo akademickie „Dąb”, prowadzone przez ojców jezuitów przy sanktuarium św. Andrzeja Boboli, w tym roku planuje rekolekcje muzyczno-kontemplacyjne, które odbędą się w dniach 15–16 marca o godz. 20:00.

„Zagłębimy się w Słowo Boże i spróbujemy wejść w skórę uczniów, aby zobaczyć i poczuć to, czego oni mogli doświadczyć w czasie Ostatniej Wieczerzy i modlitwy Jezusa w Getsemani oraz będziemy kontemplować tajemnicę skazania Jezusa, Jego śmierci na krzyżu i złożenia do grobu” – czytamy w mediach społecznościowych.

W sobotę, 16 marca, rekolekcje wielkopostne w parafii bł. Władysława z Gielniowa poprowadzi jezuita ks. Krzysztof Gajos SAC. Dzień później, 17 marca, ks. prałat dr Jarosław Mrówczyński rozpocznie ćwiczenia wielkopostne w parafii św. Maksymiliana.

W tym roku rekolekcje „ostatniej szansy” w stolicy odbędą się u dominikanów na Służewie w Wielkim Tygodniu. Od Wielkiego Poniedziałku do Wielkiej Środy, w dniach 25–27 marca, nauki wygłosi ks. Andrzej Persidok. W tym samym czasie, w dominikańskim kościele św. Jacka w Warszawie, ćwiczenie duchowe poprowadzi o. Grzegorz Chrzanowski OP.

Koncerty w Wielki Post

Inną propozycją na Wielki Post w stolicy są koncerty. W kolejne niedziele w bazylice Św. Krzyża w Warszawie, o godz. 17:00, odbędą się XXXII Koncerty Pasyjne, w których usłyszymy:

18 lutego – Chór Gaudete in Domino pod dyrekcją Doroty Dąbrowskiej wraz Ewą Szalińską – sopran i Anną Warchol – alt;

25 lutego – Chór Kameralny Ab Imo Pectore pod dyrekcją Mariusza Latka;

3 marca – Warszawski Chór „Polonia” im. Ignacego Jana Paderewskiego pod dyrekcją Zbigniewa Szablewskiego;

10 marca – Chór Epifania pod dyrekcją Zuzanny Falkowskiej oraz Międzyparafialny Chór ICHTIS pod dyrekcją Wojciecha Karasia;

17 marca – Komorowskie Towarzystwo Śpiewacze pod dyrekcją Witolda Błaszczyka'

24 marca „Fantazja Świętokrzyska”(prawykonanie): Krzysztof Grzeszczuk – kompozycja, Michał Dąbrowski – organy oraz Chór Bazyliki Świętego Krzyża „Sursum Corda” pod dyrekcją Emilii Melon.

Podczas nabożeństw Gorzkich Żali kazanie pasyjne w bazylice Świętego Krzyża o 18:00 wygłosi w tym roku m.in. rektor Akademii Katolickiej ks. prof. Krzysztof Pawlina.

Kościoły stacyjne w Warszawie

W stolicy trwa również kolejna edycja wielkopostnych kościołów stacyjnych. Wybrano 40 świątyń, tyle, ile jest dni Wielkiego Postu – 25 w archidiecezji warszawskiej i 15 w diecezji warszawsko-praskiej, wskazując je jako miejsca spowiedzi i nabożeństw.

Każdego dnia w wyznaczonym kościele stacyjnym obowiązuje ten sam program. Kościół otwarty będzie od godz. 6:00 do 21:00. Przez cały dzień będzie możliwość spowiedzi, do godz. 15:00 potrwa adoracja Najświętszego Sakramentu. Poza tym, o godz. 12:00, wspólna modlitwa Anioł Pański i różaniec, o 15:00 Koronka do miłosierdzia Bożego bądź nabożeństwo Drogi krzyżowej, o 19:00 Gorzkie żale. Centralnym wydarzeniem każdego dnia będzie msza św. o godz. 20:00.

Idea organizowania tzw. ćwiczeń duchowych (rekolekcji) dla wiernych w parafiach w Wielkim Poście pojawiła się dopiero w encyklice Piusa XI „Mens nostra” (O znaczeniu rekolekcji zamkniętych) z 20 grudnia 1929 r. Rozszerzył ją papież Pius XII w encyklice „Mediator Dei et hominum” z 20 listopada 1947 r., zachęcając do uczestniczenia w rekolekcjach jak największej liczby świeckich.

Rekolekcje wielkopostne mogą być organizowane dla poszczególnych grup, stanów i zawodów, ale także w formie zamkniętej, np. dla maturzystów czy klas przedmaturalnych.

„Nauki powinny nawiązywać do Pisma Świętego, tradycji Kościoła, liturgii Kościoła, zasad wiary i moralności, podawanych do wierzenia przez Urząd Nauczycielski Kościoła” – wskazuje Kodeks prawa kanonicznego.

