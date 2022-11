Warszawscy radni PiS o 4 latach prezydentury R. Trzaskowskiego: niezrealiowane inwetycje, korki i betonoza Adam Abramiuk 25.11.2022 13:51 Ogromne korki, źle skoordynowane inwestycje i betonoza. Tak warszawskie Prawo i Sprawiedliwość podsumowuje 4 lata prezydentury Rafała Trzaskowskiego. Radni sprawdzili przedwyborcze obietnice i jak przebiega ich realizacja. Z 18 punktów wykonany został w pełni tylko jeden - budowa Szpitala Południowego.

Warszawscy radni PiS o 4 latach prezydentury R. Trzaskowskiego: niezrealiowane inwetycje, korki i betonoza (autor: PAP/Mateusz Marek)

- Niektóre nawet nie ruszyły - zaznaczył poseł PiS Jarosław Krajewski. - Do roku 2021 (Rafał Trzaskowski -red.) twierdził, że wybuduje łącznik między stacją metra Centrum a stacją Dworca PKP Śródmieście. Do 2022 roku miał być zbudowany tramwaj na Gocław oraz linia tramwajowa łącząca Wilanów z Mokotowem, Ochotą oraz Wolą - powiedział.



Radni zwrócili uwagę także na rozbudowę sieci warszawskiego metra.

- Były wielkie plany, a nic z tego nie wyszło - mówił przewodniczący klubu PiS w Radzie Warszawy Dariusz Figura. - Do 2023 miała być skończona cała II linia metra. Nie będzie skończona, bo stan odcinka końcowego na Bemowo jest obecnie nieznany. W swojej kampanii wyborczej prezentował mapkę z nowymi liniami metra. Trzecia linia na Gocław i na Mokotów, prace koncepcyjne i przygotowawcze miały się zacząć w pierwszych miesiącach kadencji prezydenta Trzaskowskiego. Oczywiście nic z tego nie wyszło - tłumaczył.



- Nic się też nie stało z darmowymi biletami dla licealistów - mówiła radna PiS Alicja Żebrowska. - Niestety do tej pory młodzież się nie doczekała spełnienia tej obietnicy. Panie Prezydencie, kiedy Karta Licealisty? Kolejna niespełniona obietnica prezydenta Trzaskowskiego, czyli "dostosujemy bilet seniora do nowego wieku emerytalnego". Kobiety muszą czekać po ewentualnym przejściu na emeryturę w 60 lat jeszcze 5 lat - wskazała.



Radny Michał Szpądrowski zwrócił natomiast uwagę na przedwyborcze obietnice z zakresu mieszkalnictwa.

- Nowe lokale powstają, jednak jest ich dużo mniej niż zapowiadano - tłumaczył. - Mamy dwie konkretne niespełnione obietnice. Po pierwsze, nie buduje się trzech tysięcy mieszkań rocznie. Nawet w ciągu czterech lat nie zostanie wybudowana połowa z zakładanej kwoty. Do 2023 roku w zasobie mieszkaniowym miasta nie będzie 100 tysięcy mieszkań, więc te obietnice są trochę gruszkami na wierzbie, które zostały obiecane - dodał.



W wyborach samorządowych w 2018 roku na Rafała Trzaskowskiego zagłosowało 56,67 proc. uprawnionych do głosowania warszawiaków.

