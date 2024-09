Kto zostanie Warszawianką Roku 2024? Rozpoczęło się głosowanie [SPRAWDŹ] Adrian Pieczka 30.09.2024 17:29 Rozpoczęło się głosowanie na Warszawiankę Roku 2024. W tym roku po raz pierwszy wybierzemy również Warszawiankę Młodego Pokolenia. Celem plebiscytu jest uhonorowanie kobiet, które w sposób szczególny przyczyniają się do rozwoju miasta, działając na rzecz społeczeństwa.

Poznaliśmy 10 nominowanych w plebiscycie Warszawianka Roku 2024. Wyróżnione Panie swoją działalnością społeczną lub zawodową w szczególny sposób przyczyniają się do rozwoju i promowania Warszawy.

Nominowana do tytułu Warszawianki Roku Ewa Kowalska chciałaby zwrócić uwagę społeczeństwa na temat osób z niepełnosprawnościami.

– To jest dość niszowy temat, o którym na co dzień nie myślimy, czyli osób z niepełnosprawnościami, które nie mają możliwości czasami walczyć o swoje prawa, szczególnie osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Mam nadzieję, że ta nominacja, ten konkurs będzie taką okazją do tego, aby przybliżyć wszystkim warszawiakom i warszawiankom temat niepełnosprawności, szczególnie wśród dzieci – mówi Kowalska.

Halszka Witkowska, ekspert w Biurze ds. Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie podkreśla, że jest zaskoczona nominacją.

– Z drugiej strony to ogromna radość, bo wiedziałam, że będzie nowa przestrzeń do tego, aby mówić o zapobieganiu zachowaniom samobójczym i o tym, że każdy z nas może uratować ludzkie życie, udzielając pierwszej pomocy emocjonalnej – mówi Witkowska.

Tegoroczne nominowane:

Plebiscyt Warszawianka Roku wyróżnia kobiety, które swoją pracą zawodową lub społeczną istotnie przyczyniają się do szerzenia tolerancji, idei różnorodności i wartości europejskich lub działają na rzecz społeczności lokalnej i globalnej.

Magdalena Biejat – wicemarszałkini Senatu, socjolożka i tłumaczka literatury hiszpańskojęzycznej, mama dwójki dzieci. Posłanka na Sejm RP w latach 2019-2023. Walczy o prawa kobiet, osób z niepełnosprawnościami, pracowników i osób LGBT+. Autorka ustawy ratunkowej dekryminalizującej pomoc przy aborcji. Absolwentka XXXIV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Miguela de Cervantesa i Uniwersytetu w Grenadzie.

W latach poprzednich laureatkami zostały: Irena Sendlerowa, Anna Ojer, Nicole Sochacki-Wójcicka, Krystyna Janda, Wanda Traczyk-Stawska, Małgorzata Szumowska oraz Katarzyna Kasia.

Warszawianka Młodego Pokolenia

W tym roku po raz pierwszy poznaliśmy również 5 nominowanych Warszawianek Młodego Pokolenia.

Tegoroczna edycja plebiscytu wprowadza zupełnie nową kategorię – mieszkańcy stolicy wybiorą także Warszawiankę Młodego Pokolenia. W ten sposób mogą docenić młode kobiety, które odważnie zmieniają rzeczywistość, angażują się w działania społeczne i dają wyraz swojej kreatywności. Dzięki swojej odwadze, determinacji i zaangażowaniu działają na rzecz równości, praw człowieka, ochrony środowiska, a także promują naukę i sztukę.

Nominowane:

Anna Maziarska – polsko-białoruska aktywistka feministyczna. Działała w Ogólnopolskim Strajku, a w wieku 19 lat została najmłodszą członkinią w historii Warszawskiej Rady Kobiet. Jest też laureatką nagrody dla osób młodych działających na rzecz społeczeństwa obywatelskiego im. Tadeusza Mazowieckiego. Koordynowała ogólnopolską kampanię o tęczowych rodzinach żyjących w Polsce „Zorientowani na rodzinę”, której celem było wprowadzenie tematu do debaty publicznej.

– polsko-białoruska aktywistka feministyczna. Działała w Ogólnopolskim Strajku, a w wieku 19 lat została najmłodszą członkinią w historii Warszawskiej Rady Kobiet. Jest też laureatką nagrody dla osób młodych działających na rzecz społeczeństwa obywatelskiego im. Tadeusza Mazowieckiego. Koordynowała ogólnopolską kampanię o tęczowych rodzinach żyjących w Polsce „Zorientowani na rodzinę”, której celem było wprowadzenie tematu do debaty publicznej. Hanna Góźdź – odkrywczyni, naukowczyni, artystka, studentka Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych Uniwersytetu Warszawskiego. Jej wystawy sztuki można było zobaczyć między innymi w Warszawie, Brukseli, czy Walencji. Twórczyni wielu projektów promujących naukę i sztukę. Aktualnie współpracuje z Uniwersytetem Genewskim i Neurocenter, gdzie zaczyna pracę skupioną na chorobie Alzheimera.

– odkrywczyni, naukowczyni, artystka, studentka Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych Uniwersytetu Warszawskiego. Jej wystawy sztuki można było zobaczyć między innymi w Warszawie, Brukseli, czy Walencji. Twórczyni wielu projektów promujących naukę i sztukę. Aktualnie współpracuje z Uniwersytetem Genewskim i Neurocenter, gdzie zaczyna pracę skupioną na chorobie Alzheimera. Zofia Kierner – przedsiębiorczyni społeczna, wykładowczyni gościnna na Harvard University oraz UC Berkeley, VOGUE Leader, laureatka Forbes rankingów „30 przed 30” i „25 przed 25”. Założycielka Fundacji Girls Future Ready, która promuje potencjał młodych kobiet i prowadzi liczne międzynarodowe programy, za które otrzymała pierwsze miejsce od Parlamentu Europejskiego za najbardziej innowacyjne europejskie projekty dla młodych ludzi. Ukończyła kierunek Master of Science in Data Science and Artificial Intelligence na University of California.

– przedsiębiorczyni społeczna, wykładowczyni gościnna na Harvard University oraz UC Berkeley, VOGUE Leader, laureatka Forbes rankingów „30 przed 30” i „25 przed 25”. Założycielka Fundacji Girls Future Ready, która promuje potencjał młodych kobiet i prowadzi liczne międzynarodowe programy, za które otrzymała pierwsze miejsce od Parlamentu Europejskiego za najbardziej innowacyjne europejskie projekty dla młodych ludzi. Ukończyła kierunek Master of Science in Data Science and Artificial Intelligence na University of California. Dominika Lasota – aktywistka, współzałożycielka inicjatywy WSCHÓD oraz członkini globalnego ruchu klimatycznego Fridays For Future. Walczy o uczciwą transformację polskiej gospodarki, tak by nikt nie musiał bać się ani końca świata, ani końca miesiąca. Była współtwórczynią najbardziej wpływowej kampanii profrekwencyjnej „Cicho Już Byłyśmy", która w ostatnich wyborach parlamentarnych poruszyła setki tysięcy dodatkowych wyborczyń.

– aktywistka, współzałożycielka inicjatywy WSCHÓD oraz członkini globalnego ruchu klimatycznego Fridays For Future. Walczy o uczciwą transformację polskiej gospodarki, tak by nikt nie musiał bać się ani końca świata, ani końca miesiąca. Była współtwórczynią najbardziej wpływowej kampanii profrekwencyjnej „Cicho Już Byłyśmy", która w ostatnich wyborach parlamentarnych poruszyła setki tysięcy dodatkowych wyborczyń. Katarzyna Bukowska – założycielka dynamicznie rozwijającej się marki Warsaw Free Spirits, promującej życie bez alkoholu. Po ukończeniu studiów biznesowych i kilku latach pracy w PR, zrezygnowała z korporacyjnej kariery, by w pełni poświęcić biznesowi NoLo. Jako aktywistka bezalkoholowa wspiera inicjatywy promujące życie wolne od alkoholu oraz edukuje na temat jego szkodliwości. Inicjatorka randek na trzeźwo. W przyszłości planuje założyć fundację, która będzie edukować młodzież, szczególnie z obszarów wiejskich, o szkodliwości alkoholu.

Głosy można oddać na stronie warszawiankaroku.um.warszawa.pl do 7 listopada. Wyniki poznamy 25 listopada.

