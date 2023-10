Warszawa zaczyna sezon na saunowanie 01.10.2023 16:48 Warszawa zaczyna sezon na saunowanie. Od tego sezonu będzie można korzystać z nowego obiektu. Do pływającej sauny w Porcie Czerniakowskim dołączyła druga - mobilna.

W Warszawie rusza sezon na saunowanie (autor: UM Warszawa)

- Rozpoczynamy to nasze saunowanie mimo, że za oknem pogoda jest dość dziwna i nieoczywista, ale my już zaczynamy. Robimy taki rozruch naszej nowej sauny na plaży Saska Kępa. Potem spotykamy się w następny czwartek, sobotę i niedzielę, raz na plaży Rusałka, a raz na Saskiej Kępie koło klubu wioślarskiego - do korzystania zachęca Jan Piotrowski, pełnomocnik prezydenta Warszawy ds. Wisły.

Korzystanie z sauny jest darmowe, ale obowiązują zapisy.

- Będziemy ten system rezerwacji włączali w każdy poniedziałek na tydzień na przód. Tych miejsc nie będzie jakoś dużo, bo chcielibyśmy zrobić osiem lub sześć miejsc, które będą dostępne, a cztery zostawić dla osób "z przypadku", którzy przyjdą nieplanowanie na plażę i będą jak pierwsi. Sesja potrwają po około półtorej godziny - dodaje.

Więcej informacji o funkcjonowaniu saun - na FB dzielnicy Wisła.

