Prace drogowe w Rembertowie i na Pradze Północ. Utrudnienia i zmiany w komunikacji RDC 18.06.2024 11:09 We wtorek ruszyły prace drogowców w dwóch dzielnicach Warszawy — w Rembertowie i na Pradze Północ. Na placu Hallera drogowcy naprawiają nawierzchnię jezdni, z kolei na Żołnierskiej rozpoczęła się naprawa nasypów. Autobusy zmieniły swoje trasy. Występują utrudnienia w ruchu drogowym.

Zmiany w organizacji ruchu (autor: ZDM/Zdjęcie ilustracyjne)

Od 18 czerwca drogowcy naprawiają nawierzchnię jezdni placu Hallera w stronę ulicy Jagiellońskiej. Z tego względu przyjazd jest utrudniony, a autobusy zmieniły swoje trasy.

Podczas prac zamknięty został fragment jezdni placu Hallera od ulicy Dąbrowszczaków do wjazdu do budynku nr 9 – łącznie z wjazdem. Do Jagiellońskiej kierowcy dojadą ulicą Szanajcy.

Koniec remontu zaplanowano na czwartek, 20 czerwca.

Autobusy linii 135, 162, 166, 212 jadące w kierunku pętli Pl. Hallera ominą utrudnienia ulicami Dąbrowszczaków, Szanajcy, Jagiellońską i plac Hallera. Linia 338 do pętli pojedzie Dąbrowszczaków, Szanajcy. Tak samo będą kursowały autobusy nocne: N03 (w kierunku Winnicy) oraz N14 i N64 (w kierunku Dworca Centralnego).

Prace na Żołnierskiej

Rozpoczęła się naprawa nasypów ulicy Żołnierskiej. Od wtorku zamykane są fragmenty prawych pasów, pomiędzy ulicą Marsa a granicą Warszawy.

Pierwsze roboty wymagają zamknięcia fragmentu jezdni w stronę Wawra. Rano wykonawca wygrodził około 150 metrów prawego pasa, pomiędzy kładką dla pieszych a ulicą Marsa. Ten etap prac potrwa około dwa tygodnie.

Wszystkie prace związane z naprawą nasypów wzdłuż ulicy Żołnierskiej mają się zakończyć w maju 2025 roku.

Czytaj też: Bezpieczniej przy osiedlu Gawra w Ursusie. Wiemy, kiedy pojawią się tam progi zwalniające