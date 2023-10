Remonty w okolicach metra w Warszawie. Zmiany w ruchu na Targówku i Bemowie Cyryl Skiba 18.10.2023 09:51 Kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami na Bemowie i Targówku. W środę budowniczowie metra przystąpili do naprawy nawierzchni ulicy Górczewskiej w rejonie skrzyżowania z ulicami Księcia Janusza oraz Góralską. Jezdnie Górczewskiej zwężono o jeden pas. Podobna sytuacja ma miejsce na Targówku. W okolicy ulicy Chodeckiej na odcinku od Kondratowicza do Krasnobrodzkiej, drogowcy zaczęli wymieniać krawężniki.

Utrudnienia w Warszawie (autor: ZDM Warszawa)

Od dziś utrudnienia drogowe na Bemowie. Wykonawca metra naprawia ulicę Górczewską w rejonie skrzyżowania z ul. Księcia Janusza i Góralską. Jezdnie Górczewskiej zostaną zwężone o jeden pas.

W czasie remontu drogowcy naprawią fragment wyspy rozdzielającej jezdnie przy skrzyżowania ulic Górczewskiej i Księcia Janusza. Podczas prac zajmą po jednym pasie Górczewskiej w każdą stronę.

Na jezdni w stronę Bemowa: przed skrzyżowaniem będzie to pas przylegający do lewoskrętu, a za – przylegający do wyspy.

W stronę alei Prymasa Tysiąclecia wygrodzony zostanie obecny pas do skrętu w ulicę Księcia Janusza. Skręcić w tej relacji będzie można z przyległego pasa. Z kolejnych dwóch kierowcy pojadą prosto lub prosto i w prawo.

Na ulicy Księcia Janusza z prawego pasa będzie można wyłącznie skręcić w prawo w Górczewską, a z drugiego jechać zarówno prosto, jak i w lewo.

Na skrzyżowaniu z ulicą Góralską zajęty będzie pas do jazdy prosto – przylegający do lewoskrętu – na jezdni w stronę Bemowa.

Remont potrwa maksymalnie do piątku, 27 października. Termin zakończenia jest uzależniony od warunków atmosferycznych.

Utrudnienia na Targówku

Warszawscy drogowcy z Zarządu Dróg Miejskich zmieniają kolejną ulicę w okolicy stacji metra na Bródnie. Na odcinku drogi – od Kondratowicza do Krasnobrodzkiej, wyremontowana zostanie nawierzchnia, a parkowanie zostanie uporządkowane.

W środę rozpoczęła się wymiana krawężników po wschodniej stronie Chodeckiej. Między Kondratowicza a Łojewską, w kierunku Krasnobrodzkiej, obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania się z informacją o możliwości odholowania pojazdu.

Parking wzdłuż jezdni Chodeckiej pomiędzy Kondratowicza a Suwalską będzie nieczynny. Wygrodzony zostanie pas do skrętu w prawo z Suwalskiej na Chodecką. Kierowcy wyjadą z Suwalskiej jednym pasem, a piesi przejdą przez Suwalską i Chodecką zwężonymi zebrami.

Jezdnia ulicy Chodeckiej na odcinku od skrzyżowania z Suwalską do skrzyżowania z Łojewską zostanie zwężona o jeden – prawy – pas w stronę Krasnobrodzkiej. Kierowcy pojadą w tym kierunku drugim pasem, na którym przestanie obowiązywać nakaz skrętu w lewo.

Przejście dla pieszych – bliżej pawilonów handlowych – przez ulicę Chodecką zostanie zamknięte. Drogę będzie można przekroczyć zebrą po drugiej stronie skrzyżowania.

Prace na tym odcinku i po tej stronie ulicy Chodeckiej zakończą się wraz z październikiem. Ze szczegółami zaplanowanych prac można się zapoznać na stronie ZDM.

