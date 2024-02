Blisko 3300 rowerów i 320 stacji. Wielkie przygotowania do sezonu Veturilo Adam Abramiuk 25.02.2024 14:19 Trwają wielkie przygotowania do uruchomienia warszawskiego systemu Veturilo. Sezon ruszy w piątek 1 marca. W stolicy będzie można znaleźć 320 stacji i blisko 3300 rowerów. — Niewykluczone, że zarówno pojazdów, jak i stacji jeszcze przybędzie — oznajmia Marcin Sałański z Nextbike.

Veturilo w Warszawie (autor: ZDM)

Sezon ruszy w piątek 1 marca. Sam system się względem zeszłego roku się nie zmieni. Jak będzie działał przypomina Marcin Sałański z Nextbike.

— Mają to zabezpieczenie. Wystarczy aplikacją zeskanować kod QR nad tylnym kołem i rower się odblokuje, na zasadzie „scan and ride”. Rowery można wypożyczać na stacjach Veturilo, można jest zwracać również na stacjach lub w oznaczonych punktach zwrotu, na przykład przy innych stojakach ZDM-owych. Te strefy zwrotu można zweryfikować na stronie Veturilo — tłumaczy Sałański.

Oprócz zwykłych rowerów będą także specjalne elektryki, które rok temu okazały się prawdziwym hitem.

— Okazały się prawdziwym hitem, bo wygenerowały praktycznie 20 procent ruchu, będąc tylko dziesięciokrotną częścią floty dostępnej dla warszawiaków i warszawianek. W tym roku tak samo będą elektryki do dyspozycji. Przez zimę bardzo intensywnie pracowaliśmy nad przeserwisowaniem rowerów, żeby na 1 marca były sprawne technicznie — oznajmia.

Jak dodaje Sałański, niewykluczone, że zarówno pojazdów, jak i stacji jeszcze przybędzie.

— Domyślnie, jeśli dzielnice będą chciały postawić nowe stacje na wniosek mieszkańców, lub same wyjdą z taką inicjatywą, plus na przykład znajdą się w toku problemu rowerowego pojawiać takie sponsorskie, które będą wykupywać nasi partnerzy biznesowi, chcący się reklamować na rowerach miejskich to tych stacji może przybywać — mówi Sałański.

Ceny w tym roku pozostaną niezmienne. Pierwsze 20 minut będzie darmowe. Pierwsza godzina to 1 zł. Każda kolejna to dodatkowe 2 zł.

