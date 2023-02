Warszawa jak oblężona twierdza. Miasto szykuje się na przyjazd Joe Bidena Cyryl Skiba 15.02.2023 09:14 Trwają przygotowania do wizyty prezydenta Stanów Zjednoczonych w Polsce. Joe Biden ma zaplanowaną wizytę w naszym kraju w terminie 20-22 lutego.

Prezydent USA odwiedzi Polskę (autor: PAP/EPA/MICHAEL REYNOLDS)

Rzecznik Komendy Stołecznej Policji, Sylwester Marczak podkreśla, że będzie to intensywny czas pracy dla policjantów. Trzeba się spodziewać dużych utrudnień.

- To co najbardziej jest widoczne to działania policjantów ruchu drogowego. Będzie to dotyczyło wyłączeń w ruchu kołowym, co więcej dużo policjantów na ulicach zarówno tych umundurowanych jaki i nieumundurowanych. Liczne kontrole w tym również kontrole pirotechniczne. Też nie możemy zapominać o tym że przy tak dużych zabezpieczeniach niezbędną jest obecność policjantów również z Polski. To daje nam gwarancję że na terenie miasta będzie bezpiecznie - zapewnia rzecznik.

Biały Dom przekazał, że Joe Biden udając się do Polski chce osobiście podziękować prezydentowi Andrzejowi Dudzie i Polakom za wsparcie Ukrainy.

Prezydent Biden weźmie udział także w szczycie Bukaresztańskiej Dziewiątki i wygłosi przemówienie z okazji rocznicy wybuchu wojny.

