Bezpłatna cytologia dla kobiet dziś w warszawskim Śródmieściu Adam Abramiuk 08.03.2024 10:06 Dziś mieszkanki warszawskiego Śródmieścia będą mogły zrealizować bezpłatne badania profilaktyczne z zakresu cytologii płynnej (LBC) z genotypowaniem wirusa HPV. Badobus stanie 8 marca na parkingu Urzędu Śródmieście przy ul. Nowogrodzkiej 43 w godzinach 10-20.

Dzień Kobiet dla Zdrowia w warszawskim Śródmieściu (autor: Kwiat Kobiecości)

Rak szyjki macicy — tu najważniejsza jest profilaktyka. Dziś mieszkanki warszawskiego Śródmieścia będą mogły w specjalnym autobusie medycznym skorzystać z formy CO-Testing. Za jednym razem wykonana zostanie cytologia z badaniem w kierunki wysokoonkogennych wirusów HPV.

Aby kobiety mogły czuć się swobodnie podczas badania, zarówno gabinet jak i recepcja będą obsługiwane wyłącznie przez panie.

Każda uczestniczka projektu zostanie zarejestrowana, a po badaniu dostanie kod do odbioru wyników wraz z kosmetycznym upominkiem. Rejestracja odbędzie się na miejscu przed samym badaniem. Wyniki będą dostępne do odbioru online po ok. 21 dniach.

Badania odbędą się w godz. od 10:00 do 20:00 w mobilnym gabinecie medycznym – BADABUS, który zlokalizowany będzie na parkingu, przy Urzędzie Dzielnicy Śródmieście, ul. Nowogrodzka 43.

Czytaj też: Dziś Dzień Kobiet. O czym marzą panie na Mazowszu?