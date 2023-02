W stołecznej policji brakuje blisko 700 funkcjonariuszy Przemysław Paczkowski 01.02.2023 09:21 W stołecznej policji brakuje funkcjonariuszy. Podczas corocznej odprawy Komendy Stołecznej Policji w Piasecznie przekazano informację o brakach kadrowych w formacji. Na ten moment brakuje około 700 policjantów.

W warszawskiej policji brakuje blisko 700 funkcjonariuszy (autor: KSP)

- Braki kadrowe to więcej obowiązków dla obecnie pracujących policjantów - mówi przewodniczący Związku Zawodowego Policjantów, Mirosław Bednarski. - Nadmiar tych obowiązków i przeciążenie obowiązkami powoduje to, że ludzie są już po prostu zmęczeni. Ta liczba dzisiaj się zmienia, ponieważ część osób rezygnuje z przejścia na emeryturę i prosi o wycofanie swoich raportów, także to jest płynne - dodaje.

Związki proponują podwyżkę dodatku stołecznego, który obecnie wynosi około 500 złotych.

- Należy się zastanowić nad podwyższeniem dodatku. W przypadku gdy wynosiłby około 2000 zł atrakcyjność tego zawodu byłaby konkurencyjna do innych prac - podkreśla.

Braki kadrowe trapią również inną stołeczną formację. Straż Miejska ma nieobsadzonych ponad 300 wakatów.

