Central Park Skorosze w Ursusie coraz bliżej realizacji Przemysław Paczkowski 04.11.2024 22:11 Trwają prace nad planem miejscowym dla rejonu ulicy Dzieci Warszawy w warszawskim Ursusie. W opracowywanym fragmencie znajduje się niezagospodarowana działka, którą od wielu lat mieszkańcy wskazują jako miejsce do utworzenia parku. – Mamy nadzieję, że w 2025 roku miasto przyjmie uchwałą ten plan – mówi radny dzielnicy Robert Faliszewski.

Osiedle Skorosze w Ursusie (autor: Kleszczu, CC BY-SA 4.0/Wikimedia Commons)

Przybliża się realizacja Central Park Skorosze w warszawskim Ursusie. Miałby on powstać w okolicy ul. Dzieci Warszawy.

Jak przekazał burmistrz dzielnicy Bogdan Olesiński, teren zielony po wnioskach mieszkańców i dzielnicy zostanie uwzględniony w nowym planie miejscowym.

– Dzisiaj te pomysły się realizują, powstają zapisy do projektów planów miejscowych i mamy nadzieję, że ten park zostanie uchwalony. Wnioskujemy, żeby miał około dwóch hektarów i o taką powierzchnię zabiegamy. Park będzie w całości zielony, a ulice będą obwiedniowo biegły dookoła niego – mówi.

Plan musi jeszcze zostać wyłożony mieszkańcom, a następnie uchwalony przez radę Warszawy.

– Mamy nadzieję, że jeszcze w tym roku, w 2024 roku plan zostanie wyłożony do opinii, żeby każdy z mieszkańców miał możliwość wypowiedzieć się, co do jego zapisów. Mamy nadzieję, że w 2025 roku miasto przyjmie uchwałą ten plan – mówi radny dzielnicy Robert Faliszewski.

Władze dzielnicy oraz radni nie podają daty realizacji parku. Wszystko zależy od stołecznych radnych – czy i kiedy uchwalą nowy plan.

Czytaj też: Stara kładka na PKP Gołąbki wymaga remontu. Mieszkańcy zbierają podpisy pod petycją