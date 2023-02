Ugryzł strażnika miejskiego w łydkę. Interwencja na Pradze Północ RDC 27.02.2023 20:40 Stołeczna Straż Miejska zamieściła na swojej stronie drastyczne zdjęcie obrażeń, które odniósł jeden z jej funkcjonariuszy podczas obezwładniania w sobotnią noc pijanego mężczyzny. Zatrzymany ugryzł strażnika w łydkę tak mocno, że pozostawił odcisk swojej szczęki w formie krwawej wybroczyny.

Ugryzł strażnika miejskiego w łydkę. Interwencja na Pradze Północ (autor: SM Warszawa)

W sobotnią noc na Pradze-Północ strażnicy miejscy z VI Oddziału Terenowego zostali wezwani na ulicę Jasińskiego, gdzie miały od dłuższego czasu stać dwa samochody z włączonymi silnikami. Funkcjonariusze rzeczywiście zastali tam pojazdy, ale też robotników prowadzących w tym miejscu prace wodociągowo-kanalizacyjne.

"W trakcie interwencji do strażników podszedł nietrzeźwy mężczyzna, który zachowywał się agresywnie i wulgarnie zaczął obrażać funkcjonariuszy. Jego agresja wzmogła się, gdy strażnicy poprosili go o dokumenty" - zrelacjonowały przebieg wydarzeń służby prasowe SM. Dodając, że patrol ostrzegł mężczyznę o możliwości zastosowania środków przymusu bezpośredniego, ale nie zrobiło to na nim wrażenia – nadal był wulgarny i wymachiwał rękami.

Odpowie za naruszenie nietykalności

Strażnicy obezwładnili mężczyznę. Wezwali też patrol policji, który zdecydował o przewiezieniu zatrzymanego do komisariatu. Niestety, w tym momencie doszło do aktu przemocy.

"Podczas umieszczania agresora w radiowozie jeden ze strażników został przez niego boleśnie ugryziony w łydkę" - przekazała Straż Miejska. Komunikat w tej sprawie zilustrowano zdjęciem łydki funkcjonariusza i krwawego odcisku szczęki agresora.

Straż Miejska poinformowała też, że odpowie on nie tylko za znieważenie, ale i za naruszenie nietykalności funkcjonariusza.

