Zakończenie remontu wiaduktów TŁ jeszcze w tym roku? „Jest na to duża szansa” RDC 12.05.2023 19:12 Dwa miesiące przed terminem udało się wybudować pierwszy wiadukt remontowanej Trasy Łazienkowskiej w Warszawie. Czy to oznacza, że całość inwestycji można zostać oddana do użytku szybciej, niż planowano? O szczegóły pytamy dyrektora Biura Zarządzania Ruchem Drogowym.

Kiedy koniec prac przy budowie Trasy Łazienkowskiej? (autor: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta)

Według pierwotnego harmonogramu Trasa Łazienkowska miała zostać oddana kierowcom na wiosnę przyszłego roku, jednak pierwszy z wiadukt udało się wybudować dwa miesiące przed terminem, a jak zapewnia dyrektor Biura Zarządzania Ruchem Drogowym, prace nad drugim wiaduktem idą równie dobrze.

– Mamy nadzieję, że całą robotę uda się skończyć przed kontraktowym terminem, który przypada na wiosnę przyszłego roku. Być może jeszcze jakieś roboty wykończeniowe pozostaną na przyszły rok, ale jest duża szansa, że główne roboty, które wiążą się z utrudnieniami w ruchu, uda się zakończyć przed terminem – mówi Tamás Dombi.

Utrudnienia pozostaną na Trasie Łazienkowskiej po praskiej stronie Wisły, gdzie prace dopiero nabierają tempa, a ich zakończenie planowane jest w połowie 2025 roku.

Co nowego na Trasie Łazienkowskiej?

Przebudowywane wiadukty Trasy Łazienkowskiej przy Parku Agrykola zaprojektowane i wybudowane zostały jako dwa bliźniacze, żelbetowe wiadukty płytowe w układzie ramowym. Długość każdego z nich wynosi ok. 400 m. Wiadukty powstały wraz z pozostałą częścią Trasy Łazienkowskiej i były użytkowane od 1974 r. Ze względu na pogarszający się stan techniczny konieczna była ich modernizacja.

W lipcu 2021 r. Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta podpisał umowę z firmą SKANSKA na przebudowę wiaduktów. Pierwszy z nich, północny, został wyłączony z ruchu pod koniec stycznia 2022 r. Ruszyła wówczas jego rozbiórka, a następnie odbudowa. W grudniu 2022 r., czyli po niespełna jedenastu miesiącach, nowy, północny wiadukt był już gotowy. Jego otwarcie umożliwiło przełączenie ruchu w obydwu kierunkach na północną stronę Trasy Łazienkowskiej i przystąpienie do prac po stronie południowej.

Inwestycja przy parku Agrykola potrwa do marca 2024 r. Na nowych wiaduktach, poza jezdniami, pojawią się obustronne ciągi pieszo-rowerowe, pochylnie poprawiające dostępność drogi dla osób z ograniczeniami ruchowymi, a także nowoczesne oświetlenie. Koszt inwestycji to ok. 87,5 mln zł.

Czytaj też: Jest źle, a będzie jeszcze gorzej. Ruch wahadłowy pod budowanym wiaduktem TŁ