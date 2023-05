Jest źle, a będzie jeszcze gorzej. Ruch wahadłowy pod budowanym wiaduktem TŁ Adrian Pieczka 11.05.2023 18:17 Pogorszy się już utrudniona komunikacja pomiędzy Ujazdowem a Solcem w Warszawie. Plac budowy, czyli okolice ronda Sedlaczka od 29 maja nabiorą nowego kształtu w związku z kolejnym etapem prac przy przebudowie Trasy Łazienkowskiej.

Jakie zmiany na Trasie Łazienkowskiej? (autor: RDC)

Kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej w Warszawie czekają duże zmiany w związku przebudową Trasy Łazienkowskiej. Będą zwężenia, wahadło, a miejscami ruch jednokierunkowy.

Przez budowę wiaduktów konieczna będzie zmiana organizacji ruchu między Ujazdowem a Solcem.

Prace wejdą w kolejny etap, trzeba będzie wybudować drugą część wiaduktu w stronę Pragi i odbudować rondo Seldaczka.

– W ramach prac wykonawca praktycznie od nowa musi wybudować całe rondo i wszystkie wloty ulic do ronda prowadzących. W związku z tym od końca maja do prawie samego końca budowy ruch będzie się odbywał wahadłowo, ponieważ wykonawca musi przygotować nowe podbudowy i zrobić nowe krawężniki – wyjaśnia dyrektor Biura Zarządzania Ruchem Drogowym Tamás Dombi.

Ruch wahadłowy będzie odbywał się w ciągu ulicy Rozbrat -– Myśliwiecka.

– W obydwu kierunkach i dodatkowo możliwy będzie zjazd w Myśliwiecką ze Skarpy, czyli od strony Piękne, ale tylko w kierunku Łazienkowskiej do Wisłostrady. Planowo aż do października z drobnymi zmianami – dodaje Dombi.

Zmiany mają wejść w życie 29 maja. Kierowcy jednak już teraz skarżą się na organizację ruchu w rejonie budowanych wiaduktów, niekiedy w porannym szczycie pokonanie dwóch kilometrów zajmuje nawet kilkadziesiąt minut.

Co nowego na Trasie Łazienkowskiej?

Przebudowywane wiadukty Trasy Łazienkowskiej przy Parku Agrykola zaprojektowane i wybudowane zostały jako dwa bliźniacze, żelbetowe wiadukty płytowe w układzie ramowym. Długość każdego z nich wynosi ok. 400 m. Wiadukty powstały wraz z pozostałą częścią Trasy Łazienkowskiej i były użytkowane od 1974 r. Ze względu na pogarszający się stan techniczny konieczna była ich modernizacja.

W lipcu 2021 r. Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta podpisał umowę z firmą SKANSKA na przebudowę wiaduktów. Pierwszy z nich, północny, został wyłączony z ruchu pod koniec stycznia 2022 r. Ruszyła wówczas jego rozbiórka, a następnie odbudowa. W grudniu 2022 r., czyli po niespełna jedenastu miesiącach, nowy, północny wiadukt był już gotowy. Jego otwarcie umożliwiło przełączenie ruchu w obydwu kierunkach na północną stronę Trasy Łazienkowskiej i przystąpienie do prac po stronie południowej.

Inwestycja przy parku Agrykola potrwa do marca 2024 r. Na nowych wiaduktach, poza jezdniami, pojawią się obustronne ciągi pieszo-rowerowe, pochylnie poprawiające dostępność drogi dla osób z ograniczeniami ruchowymi, a także nowoczesne oświetlenie. Koszt inwestycji to ok. 87,5 mln zł.

