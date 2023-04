Tramwajarze testują rośliny na zielone torowiska na Pradze RDC 21.04.2023 09:25 W Alei Zielenieckiej w Warszawie tramwajarze założyli poletka doświadczalne, na których testowane są różne gatunki roślin. W ten sposób chcą sprawdzić, które z nich sprawdzą się na zielonych torowiskach.

Zielony tory w Warszawie (autor: Fot. Wojciech Surdziel/wosu.pl)

Warszawscy tramwajarze sprawdzają, które rośliny przyjmą się na torowiskach. Rzecznik Tramwajów Warszawskich Michał Dutkiewicz wyjaśnił, że poletka doświadczalne w Al. Zielenieckiej mają na celu sprawdzenie, jak zachowują się inne rośliny na torowiskach niż trawa albo rozchodnik.

– Testowaniu przez trzy sezony będą podlegać wyselekcjonowane rośliny żyjące w miastach, byliny, tak zwane gatunki ruderalne. Będą też pędy rozchodnika w innej formie niż maty rozchodnikowe i niskie rośliny cebulowe – dodał.

Poletka będą na długości ok. 230 metrów. – Szukamy innych metod zazieleniania torów niż te, które już stosujemy. Ale tak, jak wtedy gdy okazało się, że oprócz trawy możemy sadzić rozchodnik, trzeba przetestować nowy gatunek – wyjaśnił rzecznik.

Ogrody na torach w Warszawie

Michał Dutkiewicz podkreślił, że tramwajarze mają spore doświadczenia ogrodnicze.

– Zazieleniamy tory, sadząc na nich rozchodnik i trawę. Prowadzimy eksperymentalny program sadzenia pnączy na słupach. Najnowsze doświadczenie ogrodnicze to przesadzanie dużych drzew, o obwodzie pnia do 50 cm w ramach budowy tramwaju do Wilanowa. Do przesadzenia zakwalifikowaliśmy 59 sztuk, które trafiły w nowe miejsca na Mokotowie – powiedział.

Zielone tory w Warszawie mają łączną długość 28 km. Po zakończeniu budowy nowych tras na Kasprzaka czy do Wilanowa przybędzie kolejne 10 km zielonych torów.

Na poletkach testowana będzie m.in. mieszkanka miejska, obejmująca rdest ptasi, komornicę zwyczajną, babkę średnią, kocanki piaskowe, koniczynę białą, babkę lancetowatą, kostrzewę czerwoną. Na innych poletkach pojawi się roślinność ruderalna i segetalna: babka zwyczajna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, niezapominajka polna, pięciornik gęsi, przetacznik polny i rogownica pospolita.

Pojawią się również rośliny jednoroczne, dwuletnie i byliny: acena, dąbrówka rozłogowa, ukwap, gęsiówka, stokrotka, bluszczyk kurdybanek, ubiorek, floks skrzydlasty, a także rośliny cebulowe: krokus, szafirek, cebulicę. Na osobnym poletku testowane będą też różne gatunki rozchodnika w postaci kłączy.

