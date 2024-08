Utrudnienia na Tarchominie. Od dziś wymiana nawierzchni na Ćmielowskiej i Milenijnej RDC 19.08.2024 11:01 Robotnicy wymienią nawierzchnię na dwóch białołęckich ulicach – Ćmielowskiej i Milenijnej. Podczas prac kierowcy pojadą objazdami. Autobusy zmienią swoje trasy. Początek robót w poniedziałek, 19 sierpnia - poinformował stołeczny ratusz.

Remont Ćmielowskiej i Milenijnej (autor: Cybularny, CC0, Wikimedia Commons)

Na wymianę nawierzchni ulicy Ćmielowskiej od Milenijnej do Myśliborskiej drogowcy przeznaczą dwa dni. W poniedziałek, 19 sierpnia, rozbiorą starą nawierzchnię. Wówczas przejazd tym fragmentem ulicy będzie znacznie utrudniony. We wtorek, 20 sierpnia, ulica zostanie zamknięta. Od Milenijnej będzie można dojechać tylko do posesji. Nie będzie przejazdu przez skrzyżowanie Ćmielowskiej z Myśliborską. W godzinach 7-22 zostanie ułożona nowa nawierzchnia.

Utrudnienia będzie można ominąć ulicami Milenijną i Światowida lub Mehoffera i Światowida.

We wtorek, 20 sierpnia, od początku do końca kursowania, autobusy linii 516 pojadą ulicami Milenijną, Pomorską, Majolikową i Mehoffera. Linia N63 ominie utrudnienia ulicą Światowida.

Na Milenijnej drogowcy ułożą nowy asfalt pomiędzy Światowida a Ćmielowską. We wtorek, 20 sierpnia, drogowcy rozbiorą starą nawierzchnię. Tak jak poprzednio – przejazd remontowanym odcinkiem będzie możliwy, ale utrudniony. Od środy do piątku, od 21 do 23 sierpnia, przejazd Milenijną zostanie zamknięty. Możliwy będzie tylko dojazd do posesji. W trakcie prac przy skrzyżowaniu ulic Ćmielowskiej i Milenijnej ruch może być kierowany ręcznie przez uprawnionego pracownika.

Kierowcy ominą remont ulicą Ceramiczną i Ćmielowską do Myśliborskiej lub Światowida. Z Ćmielowskiej będzie także dojazd do Milenijnej, Pomorskiej, Majolikowej i Mehoffera.

Od środy, 21 sierpnia, do piątku, 23 sierpnia, linia 211 pojedzie ulicami Światowida i Ćmielowską. Autobusy 516 i N63 będą kursowały ulicą Światowida.

