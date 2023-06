Tańsze śmieci w Warszawie? Możliwa obniżka o prawie 20 procent. Dziś sesja rady miasta Cyryl Skiba 15.06.2023 06:11 Obniżka stawek za odbiór śmieci - m.in. tym ma się dzisiaj zająć Rada Warszawy. Domagają się tego radni Prawa i Sprawiedliwości, ale też wojewoda mazowiecki. Przed radnymi w sumie 22 sprawy do omówienia.

Rada Warszawy (autor: RDC)

Obniżka stawek za odbiór śmieci to jedna z 22 kwestii, jaką zajmą się stołeczni radni podczas dzisiejszych obrad.

Radni chcą obniżki opłat za śmieci o jedną szóstą - w projekcie jest mowa o obniżeniu stawek od mieszania do 70 złotych, a za dom jednorodzinny do 89 złotych. Regionalna Izba Obrachunkowa pod koniec kwietnia wydała uchwałę z której jasno wynika, że miasto ma nadwyżkę o 180 milionów złotych za odbiór odpadów. To są pieniądze, które zostają teraz w budżecie na przyszłe lata - tłumaczy ratusz, ale zdaniem PISu, powinny wrócić do kieszeni warszawiaków. W połowie maja przedstawiciele władz miasta podkreślali, że w tym momencie niemożliwe jest obniżenie stawek za odbiór śmieci.

Jak dowiedziało się RDC, decyzja o obniżce możliwa jest dopiero w drugiej połowie roku, kiedy miasto będzie miało kalkulacje stawek za trzeci kwartał.

W trakcie obrad zapadnie także decyzja o przekazaniu stołecznej policji pieniędzy, które zrekompensują funkcjonariuszom nadgodziny spędzone na służbie w trakcie trwania wakacji.

Podczas sesji mają zostać ustalone także stawki dotacji dla Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście na ten rok.

Sesja rozpocznie się o godzinie 10:00.

Czytaj też: ABW zbada substancję znajdująca się w kopercie, która trafiła do budynku Prokuratury w Śródmieściu