Awaria i duże utrudnienia na kolei. Odwołane składy i opóźnienia [SPRAWDŹ] RDC 24.07.2024 07:29 Duże utrudnienia w kursowaniu Szybkiej Kolei Mazowieckiej i Kolei Mazowieckich. Odwołane zostały m.in. kursy KM z Warszawy Wschodniej do Otwocka oraz ze Skierniewic do stolicy. Inne składy mają po kilkadziesiąt minut opóźnienia.

Utrudnienia na kolei (autor: Koleje Mazowieckie)

Uwaga pasażerowie kolei – są duże utrudnienia o poranku. Z powodu awarii urządzeń sterowania ruchem wybrane pociągi w kierunku Warszawy Zachodniej kierowane są przez Warszawę Centralną.

Odwołane zostały pociągi Kolei Mazowieckich z Warszawy Wschodniej do Otwocka oraz ze Skierniewic do stolicy. Częściowo odwołano także składy z Grodziska do Dęblina oraz z Sulejówka na Lotnisko Chopina.

W związku z awarią wprowadzono wzajemne honorowanie biletów komunikacji miejskiej w Warszawie oraz Kolei Mazowieckich w pierwszej i drugiej strefie.

Szczegółowe informacje o opóźnieniach dla danych połączeń kolejowych można znaleźć na portalu portalpasazera.pl.

