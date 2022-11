Setki tysięcy złotych wyrzucone w błoto. Nowy basen na Bemowie przy ulicy Lazurowej nie powstanie Adam Abramiuk 23.11.2022 06:52 Problem z inwestycją na Bemowie - chodzi o nowy basen przy ulicy Lazurowej. Projekt jest już gotowy od 4 lat, było też pozwolenie na budowę. Teraz jednak dokumenty straciły ważność, a pływalnia jest w dzielnicy nadal potrzebna.

Nowy basen na Bemowie przy ulicy Lazurowej nie powstanie (autor: Pexels)

Mimo że od 2018 roku był już gotowy projekt za blisko 335 tys. zł i pozwolenie na prace, to zabrakło pieniędzy na budowę basenu.

- Od tego czasu czas dokumenty straciły ważność - mówi radna Marta Sylwestrzak z Wybieramy Bemowo. - Niestety dokumentacja potrzebna do realizacji inwestycji, jaką jest druga pływalnia dla Bemowa, utraciła ważność, w tej chwili potrzebna by była aktualizacja projektu do obowiązujących przepisów budowlanych. Potrzebne by było uzyskanie nowego pozwolenia na budowę, także trzeba by było zaktualizować kosztorys, a to wszystko wiąże się z poniesieniem dodatkowych kosztów - mówi Sylwestrzak.

W dzielnicy działa tylko jeden miejski basen, przy ulicy Oławskiej. Dla porównania np. na Ursynowie są trzy takie obiekty.

- Ten na Bemowie pęka w szwach. Korzystają z niego wszystkie szkoły z dzielnicy - dodaje Sylwestrzak. - Dzieci nie mają gdzie uczyć się pływać swobodnie, pływanie rekreacyjne jest na bardzo niskim poziomie, ponieważ są zajęcia komercyjne. Ta pływalnia jest po prostu dla nas potrzebna, poza tym mamy już wyznaczoną działkę, były projekty, były wszelkie pozwolenia, jedyne co zabrakło to finansowania - mówi radna z Bemowa.

Radni apelują do władz dzielnicy o ponowne uruchomienie inwestycji.



