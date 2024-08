SBM FFestival 2024 nie odbędzie się na AWF? Prezydent Warszawy nie wydał zgody RDC 23.08.2024 22:41 Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski nie wydał zgody na przeprowadzenie wydarzenia SBM FFestival 2024 na terenie Akademii Wychowania Fizycznego - podał w mediach społecznościowych burmistrz Bielan Grzegorz Pietruczuk. Jest wysoce prawdopodobne, że koniec sierpnia upłynie na Bielanach w spokoju.

AWF Warszawa (autor: AWF w Warszawie)

Burmistrz Bielan podkreślił, że od samego początku sprawy z przenosinami festiwalu z bemowskiego lotniska na zaplecze sportowe Akademii, położone w otulinie rezerwatu przyrody Las Bielański, apelowaliśmy do władz uczelni o wyjście naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i do Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa o niewydanie pozwolenia na organizację wydarzenia w naszej dzielnicy.

"Zacznijmy od tego, że nie jesteśmy przeciwko organizacji wydarzeń kulturalnych, w tym tych masowych. Niemniej nie w takiej formule i nie z takim podejściem organizatora. Otulina Lasu Bielańskiego to wartościowy ekosystem, który ucierpi z powodu nadmiernego hałasu i gości liczonych w kilkunastu tysiącach" - zaznaczył burmistrz. Wyjaśnił, że ucierpią też na tym okoliczni mieszkańcy, którzy nie jeden, nie dwa, a trzy dni "będą zmuszeni do wysłuchiwania koncertów do późnych godzin nocnych (2:30, 2:00 i... 3:00)". "Szczególnie pacjenci położonego tuż obok uczelni Szpitala Bielańskiego. Wszyscy pamiętamy przecież, jak wyglądały ostatnie edycje festiwalu na bemowskim lotnisku" - dodał.

Przeciwko festiwalowi protestowali okoliczni mieszkańcy

Skarżyli się nie tyle na hałas - do którego zdążyli się przyzwyczaić - ale do tego, że impreza trwała prawie do trzeciej nad ranem, przez cztery dni z rzędu. Tegoroczny festiwal zaplanowano na trzy dni - od czwartku, 29 sierpnia do soboty, 31 sierpnia. Koncert mają kończyć się o godzinie 1 w nocy. SBM FFestival 2024 to największy w Polsce festiwal hiphopowy.

Burmistrz Bielan wyjaśnił, że decyzję odmowną prezydent Warszawy uzasadnia negatywną opinią Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej i rozbieżnościami wskazanymi przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w dokumentacji złożonej przez organizatora. "Służby potwierdzają więc nasze stanowisko, że festiwal w tym miejscu to fatalny i niebezpieczny pomysł" - dodał Pietruczuk.

Organizator, spółka SBM Events, ma prawo do odwołania się od tej decyzji.

Czytaj też: Zmiana w finansowaniu stołecznych żłobków. Ile zapłacą rodzice?