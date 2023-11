Kładka przy Międzynarodowej będzie naprawiona. „Ale nie ma co liczyć na duże zmiany” Adam Abramiuk 27.11.2023 06:21 Kładka na wysokości ulicy Międzynarodowej na warszawskiej Pradze zostanie naprawiona dzięki interwencji Radia dla Ciebie. Jak informowaliśmy, nawierzchnia na przejściu jest mocno zniszczona i przy mrozach trudno przez nią przejść bez poślizgnięcia się. Rzecznik Zarządu Dróg Miejskich Jakub Dybalski zapewnia, że kładka zostanie zabezpieczona, jednak na razie na duże zmiany nie ma co liczyć.

5 Kładka na wysokości ulicy Międzynarodowej w Warszawie (autor: RDC)

Nawierzchnia kładki na Międzynarodowej zostanie naprawiona – takie zapewnienie przekazał nam Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie. Chodzi o przejście na Saskiej Kępie – miejscami nawierzchnia wytarła się tam do metalowej konstrukcji.

– Zlecimy miejscowe naprawy tej nawierzchni. Sama kładka w naszej ocenie mogłaby przejść większy remont przebudowę, ponieważ jest to obiekt, który od lat nie przechodził takiego remontu. Brakuje tam chociażby ułatwień dla osób niepełnosprawnych. Póki co nie mamy na to środków. Warto jednak pamiętać, że przejścia przez aleję Stanów Zjednoczonych czy przez ulicę Ostrobramską krok po kroku w ostatnich latach przechodzą zmiany, więc i na tę lokalizację przyjdzie pora – mówi rzecznik ZDM Jakub Dybalski.

Przejście na wysokości ulicy Międzynarodowej jest bardzo często wykorzystywane przez pasażerów, którzy chcą dojść do przystanku autobusowego.

Jest niebezpiecznie – usłyszał od przechodniów nasz reporter.

Słuchacze Radia dla Ciebie mogą zgłaszać do nas także inne problemy – drogowe i nie tylko – dzięki formularzowi „Zgłoś temat” na naszej stronie internetowej rdc.pl.

Czytaj też: Mieszkańcy Pragi boją się chodzić Brzeską. Burmistrz: nic nie możemy zrobić

Źródło: RDC Autor: Adam Abramiuk/PA