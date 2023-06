Są pieniądze, wciąż nie ma decyzji. Co z planowanym buspasem do Łomianek? Przemysław Paczkowski 14.06.2023 11:27 Inwestycja budowy dodatkowego pasa dla autobusów na ulicy Pułkowej ciągnie się od 2018 roku - wtedy padły pierwsze zapowiedzi. Na ostatniej sesji stołeczni radni w ramach współpracy samorządów przyznali dodatkowe środki na wstępną koncepcję projektu.

RDC

Burmistrz Łomianek Małgorzata Żebrowska-Piotrak przeciągający się proces decyzyjny tłumaczy pandemią i wybuchem wojny w Ukrainie.

- Część decyzji niestety musi zapaść nieco wyżej jeśli chodzi o urzędy warszawskie, co nie zmienia faktu, że i tak trwało to za długo, ponieważ mieliśmy niemal 2 lata, a rok na pewno sytuacji związanej z pandemią i urzędy były zamknięte - wyjaśnia.

Zdaniem członka stołecznej Komisji Infrastruktury, Marka Szolca, sama budowa buspasa nie wystarczy.

- Potrzebne jest rozwiązanie, które upilnuje pas przed łamiącymi prawo kierowcami - mówi. - Niezależnie od tego ile będziemy mieć buspasów i gdzie one będą, jeśli w dalszym ciągu drogówka ich nie będzie pilnowała. Jeśli w dalszym ciągu dalej będzie przyzwolenie na to, żeby prywatne auta jeździły po buspasach, niestety nie spełnią one swojego zadania - dodaje.

W sumie ze stołecznej kasy do podwarszawskiej gminy popłynie 150 tysięcy złotych na wstępną koncepcję buspasa. Drugie tyle dołoży gmina Łomianki.

