Niemal miliard pasażerów WTP w 2023 roku. „Mieszkańcy chętnie wybierają komunikację miejską” RDC 07.02.2024 17:41 Prawie 956 milionów pasażerów przewiozła w ubiegłym roku stołeczna komunikacja miejska. Dane w tej sprawie opublikował warszawski samorząd. Wynika z nich, że najwięcej pasażerów, ponad 452 miliony, skorzystało z komunikacji autobusowej. Na kolejnych miejscach uplasowała się komunikacja tramwajowa i metro.

Pasażerowie wracają do komunikacji miejskiej (autor: pexels)

Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego Katarzyna Strzegowska powiedziała, że w 2023 roku wpływy ze sprzedaży biletów były wyższe, ale wyższe były także wydatki:

— Za rok 2023 odnotowujemy wzrost wpływów ze sprzedaży biletów. Blisko 30 procent wydatków bieżących jest pokrywanych z wypływów ze sprzedaży biletów. Łączne wpływy do budżetu miasta, które my zrealizowaliśmy, to jest miliard złotych, z czego na usługi komunikacyjne wydaliśmy w 2023 roku 2 miliardy 609 milionów — oznajmiła Strzegowska.

Zmiana przyzwyczajeń pasażerów

Z raportu wynika, że w aglomeracji warszawskiej pasażerowie korzystali również z kolei SKM, WKD oraz z usług Kolei Mazowieckich.

Wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski powiedział, że zauważalna jest zmiana przyzwyczajeń pasażerów, jeśli chodzi o kupno biletów:

— Wzrasta nam liczba sprzedawanych biletów jeśli chodzi o aplikacje mobilne. To tez pokazuje, że modne stało się posiadanie smartwalletów, portmonetek elektronicznych, którymi mieszkańcy kupują bilety. Mamy utrzymujący się wzrostowy trend, jeśli chodzi o sprzedaż biletów jednorazowych, co pokazuje, że jest to oferta atrakcyjna — powiedział Olszewski.

W tym roku zostaną oddane do użytku dwie inwestycje tramwajowe - linia z centrum Warszawy do Wilanowa oraz trasa na Kasprzaka w dzielnicy Wola.

