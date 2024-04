Dziś utrudnienia dla tramwajów i kierowców na Pradze Północ. Trwa wymiana zwrotnic na Targowej 21.04.2024 10:31 Dziś tramwaje nie będą jeździły między ulicą Kijowską a al. Zieleniecką Stołeczni tramwajarze wymienią zwrotnicę na skrzyżowaniu ulic Targowej i Kijowskiej. Tramwaje nie będą jeździły między ulicą Kijowską a al. Zieleniecką. Ulicą Targową będą kursowały autobusy linii zastępczej Z-3 - poinformował Zarząd Transportu Miejskiego.

Przez całą niedzielę, 21 kwietnia, kierowcy nie skręcą z Targowej w stronę dworca Warszawa Wschodnia. Prace potrwają do poniedziałku, 22 kwietnia, do godziny 3.30. Robotnicy wygrodzili pas do skrętu w lewo z Targowej (od strony alei "Solidarności") w Kijowską.

Do ulicy Kijowskiej można dojechać ulicami Ząbkowską i Brzeską lub Markowską, a z Radzymińskiej Naczelnikowską i Zabraniecką.

Na trasy nie wyjeżdżają tramwaje linii 3, 13 i 1 w kursach do pl. Narutowicza. Na zmienione trasy skierowane zostały tramwaje linii 6, 7 i 26. "Szóstka" i "dwadzieścia sześć" dojeżdżają do pętli Kawęczyńska-Bazylika – jadąc od strony Dworca Wileńskiego z ulicy Targowej skręcą w Kijowską. Natomiast tramwaje linii 7 z al. Zielenieckiej skręcają w ulicę Zamoyskiego i dalej Grochowską pojadą do pętli Gocławek. Uruchomiona została zastępcza linia autobusową Z-3 – autobusy kursiją ulicą Targową co ok. 15 minut między Dworcem Wileńskim a pętlą przy Dworcu Wschodnim od strony ulicy Lubelskiej.

Swoje trasy zmieniły autobusy linii 120, 169, 512, N02, N03 i N71, które jadąc w kierunku Dworca Wschodniego, Marysina, Ursynowa Północnego, Woli Grzybowskiej nie mogą dojechać do dworca bezpośrednio ulicą Kijowską. Dlatego z ulicy Targowej skręcą w Ząbkowską, następnie w Markowską i nią dojadą do Kijowskiej i dworca. W przeciwnych kierunkach trasy nie zmienią się.

Dodatkowo ZTM przekazał, że dla linii 509 obowiązywał będzie jako stały przystanek Ząbkowska w obu kierunkach.

