Roztańczony PGE Narodowy w Warszawie. Utrudnienia na Saskiej Kępie [SPRAWDŹ] RDC 28.09.2024 15:33 W związku z sobotnim koncertem "Roztańczony PGE Narodowy" ograniczony zostanie wjazd na Saską Kępę. W zależności od sytuacji, policja może podejmować decyzje o zamykaniu ulic - podał ZTM.

Stadion Narodowy w Warszawie (autor: Patryk2710, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons)

Zarząd Transportu Miejskiego poinformował, że przed koncertem, o godzinie 17.00, Ograniczony zostanie wjazd na Saską Kępę. Do godziny 20.00 Będą wyłączone z ruchu indywidualnego obszary pomiędzy: aleją Poniatowskiego, aleją Waszyngtona, ulicą Międzynarodową, aleją Stanów Zjednoczonych i ulicą Wał Miedzeszyński oraz aleją Stanów Zjednoczonych, ulicami Afrykańską i Bora-Komorowskiego. Zakazy nie będą dotyczyły pojazdów osób posiadających identyfikatory S, taksówek, jednośladów oraz autobusów komunikacji miejskiej.

"W zależności od aktualnej sytuacji, policja może podjąć decyzję o zamknięciu poszczególnych ulic" - przekazał ZTM. W przypadku zamknięcia ulicy Sokolej, od Zamoście do Wybrzeża Szczecińskiego, autobusy linii 102, 125 i 202 pojadą ulicami Targową i Kijowską do pętli Dw. Wschodni (Kijowska), a 146 i 147 Wybrzeżem Szczecińskim i Zamoście do stacji metra Stadion Narodowy.

Jeśli zostaną zamknięte ulice Sokola, Zamoście i Zamoyskiego objazdami pojadą autobusy linii 102, 125, 135, 146, 147 i 202. Autobusy linii: 102, 125 i 202 będą kursowały ulicami Targową i Kijowską do pętli Dw. Wschodni (Kijowska), 135 Targową, a 146 i 147 aleją Zieleniecką do Dworca Wschodniego od strony Lubelskiej.

Możliwe zamknięcie mostu Poniatowskiego i Alej Jerozolimskich

Po zakończeniu koncertu około godziny 23.00, policja może zdecydować o zamknięciu dla ruchu mostu Poniatowskiego i Alej Jerozolimskich na odcinku od ronda Waszyngtona do ronda de Gaulle’a. Całkowicie wyłączony może być ruch tramwajowy w obu kierunkach na tym odcinku oraz na trasie od pl. Starynkiewicza do ronda Waszyngtona. Ponadto al. Zieleniecka może zostać zamknięta dla ruchu indywidualnego – dopuszczony pozostanie ruch autobusów i tramwajów.

W przypadku zamknięcia mostu na trasy objazdowe zostaną skierowane tramwaje i autobusy. Składy linii 7 i 22 na lewym brzegu Wisły pojadą na plac Starynkiewicza, natomiast po drugiej stronie rzeki będą kursowały z i do ronda Wiatraczna alejami: Zieleniecką i Waszyngtona.

Tramwaje linii 9 i 24 po stronie Ochoty Al. Jerozolimskimi także dojadą do placu Starynkiewicza, natomiast na prawym brzegu al. Zieleniecką, Targową, Ratuszową i Jagiellońską dojadą do przystanku Ratuszowa ZOO.

Autobusy linii: 111, 117, 146, 147, 158, 166, 507, 521, N22, N24 i N72 zostaną skierowane na trasy objazdowe.

Autobusy linii: 111, 117, 158, 166, 507, 521, N22, N24 i N72 ominą zamknięty fragment tras mostem Łazienkowskim, a autobusy linii 146 i 147 jadące w kierunku Dworca Wschodniego nie skręcą w lewo na rondzie Waszyngtona, ale pojadą prosto aleją Zieleniecką. W stronę Falenicy lub Starej Miłosnej zawrócą na Targowej w stronę alei Zielenieckiej i tak dojadą do ronda Waszyngtona.

W przypadku wyłączenia ruchu tramwajowego w Alejach Jerozolimskich i na moście Poniatowskiego zostanie uruchomiona zastępcza linia Z-9. Autobusy będą jeździły między rondem Wiatraczna a placem Zawiszy przez most Łazienkowski.

Na trasy wyjadą dodatkowe autobusy linii 138 i 509. Z ronda Waszyngtona (odpowiednio z przystanków 03 i 04) będzie można nimi pojechać w kierunku Bokserskiej i Gocławia oraz Winnicy.

Więcej będzie też tramwajów. Na zmienionej trasie z pętli Gocławek przez rondo Waszyngtona, aleję Zieleniecką, Targową, Ratuszową, Jagiellońską do pętli Ratuszowa-Zoo pasażerów przewiozą dodatkowe tramwaje linii 9. Z kolei składy linii 26 z alei Zielenieckiej pojadą w kierunku Metra Młociny.

Na większą liczbę pasażerów przygotowane jest również metro. Pociągi w kierunku Bemowa i Bródna będą częściej podjeżdżały na stację.

